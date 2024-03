https://sputniknews.lat/20240310/no-podian-ocultarlo-mas-polonia-admite-que-los-soldados-de-la-otan-ya-estan-en-ucrania-1148851734.html

"No podían ocultarlo más": Polonia admite que los soldados de la OTAN ya están en Ucrania

Las tropas de la OTAN ya se encuentran en Ucrania, admitió el canciller polaco Radoslaw Sikorski durante una conferencia con motivo del 25 aniversario de la... 10.03.2024, Sputnik Mundo

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, comentando sus palabras a Sputnik, destacó que "ya no podían ocultarlo más".Poco antes, Sikorski declaró que la presencia de fuerzas del bloque militar en Ucrania "no era impensable". Por su parte, el mandatario polaco, Andrzej Duda, expresó su opinión de que Varsovia necesita construir un gran aeropuerto para transportar a las tropas de la OTAN.El 26 de febrero, Emmanuel Macron, abordando la posibilidad del envío de soldados europeos a Ucrania, informó que "no se puede descartar nada". Tras esas declaraciones, el jefe de Estado fue objeto de críticas a nivel nacional, donde se le llamó "el señor de la guerra". De acuerdo con el instituto de sondeos CSA, el 76% de los franceses está en contra del envío de sus militares a Ucrania.Comentando las palabras del presidente francés, desde el Kremlin indicaron que tal desarrollo conduciría inevitablemente a un choque militar directo entre Rusia y la OTAN. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, calificó de importante novedad el mero hecho de discutir la posibilidad de enviar "algunos contingentes a Ucrania".

