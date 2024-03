https://sputniknews.lat/20240311/acto-de-guerra-politico-frances-explica-por-que-no-se-investigan-las-explosiones-del-nord-stream-1148859572.html

"Acto de guerra": político francés explica por qué no se investigan las explosiones del Nord Stream

11.03.2024

"No hay investigación porque el culpable es la OTAN. Eso estaba claro desde el principio: EEUU y una serie de países como Noruega y el Reino Unido son los culpables. Esto no corresponde a la 'retórica adecuada'. Por eso, dada la gravedad del caso, se habla muy poco de eso en los medios de comunicación. Al mismo tiempo, todos los jueces en fila —en Dinamarca, en Suecia— dijeron que no eran competentes", señaló.No hay investigación porque los resultados "no perjudicarán a Rusia", agregó el político. En sus palabras, ni siquiera los países cuyos intereses se vieron directamente afectados por el sabotaje, como Francia y Alemania, no han expresado protesta oficial. Filippo recordó que, a finales de febrero, a un periodista francés que formuló una pregunta a la portavoz del Gabinete de su país, Prisca Thevenot, sobre el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, se le retiró sin explicación su acreditación para las sesiones informativas semanales después de ello.El 26 de septiembre de 2022 se descubrieron fugas de gas en el sistema de gasoductos Nord Stream y funcionarios de la Unión Europea (UE) admitieron que podría haber sido el resultado de un "ataque deliberado".El 8 de febrero de 2023, Seymour Hersh, periodista estadounidense y ganador de un premio Pulitzer, hizo un efecto bomba al detallar el aparente complot del equipo de Biden y de la comunidad de inteligencia estadounidense para volar los gasoductos Nord Stream con la ayuda de saboteadores noruegos.En noviembre, The Wall Street Journal publicó un artículo en el que aseguró que un militar ucraniano de alto rango relacionado con los servicios de inteligencia de Kiev habría desempeñado un papel importante en las explosiones de los gasoductos.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que es muy probable que los gasoductos Nord Stream hayan sido volados por Estados Unidos o alguien más a petición suya.La propaganda antirrusa en Occidente llega al absurdoLa propaganda antirrusa está llegando al absurdo, declaró Florian Philippot.El político recordó también las recientes declaraciones de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien había afirmado que no estrecharía la mano a los atletas rusos y bielorrusos en los próximos Juegos Olímpicos de verano en Francia."Esto se llama xenofobia. Llevamos diciendo durante mucho tiempo que el Estado y su pueblo no pueden mezclarse, pero hoy lo estamos haciendo", lamentó.En cuanto a la retórica del presidente francés, Emmanuel Macron, quien habla cada vez más de "la amenaza rusa", Philippot señaló que Occidente necesita la imagen de "un enemigo externo". El Kremlin, a su vez, ha llamado repetidamente la atención sobre el hecho de que Occidente culpa a Rusia de todo, y esto es una tendencia general.

