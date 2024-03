https://sputniknews.lat/20240311/la-repentina-empatia-de-la-casa-blanca-por-los-palestinos-podria-deberse-a-las-elecciones-1148854077.html

La repentina empatía de la Casa Blanca por los palestinos podría deberse a las elecciones

Sputnik Mundo

Mientras las tropas israelíes siguen librando su guerra contra la Franja de Gaza y sus habitantes, los principales medios de comunicación occidentales han...

Los principales medios de comunicación estadounidenses, como The New York Times y CNN, informaron esta semana de que el bloqueo de facto impuesto a la Franja de Gaza por las fuerzas israelíes ha provocado una hambruna masiva entre la población civil del enclave.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado a decir en una reciente entrevista con la MSNBC que tiene una "línea roja" en la Franja de Gaza, insistiendo en que "no puede haber otros 30.000 palestinos muertos como consecuencia de" intentar acabar con Hamás.Este cambio de retórica en un país que hasta ahora ha sido el más firme aliado de Israel probablemente tenga algo que ver con las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, asegura Robinder Sachdev, analista de diplomacia geopolítica y económica y presidente fundador de The Imagindia Institute."Yo diría que, si no hubiera elecciones presidenciales este año, digamos que las elecciones presidenciales fueran el año que viene, no se habría visto ningún cambio en la postura del presidente Biden respecto a la crisis de Israel", declaró Sachdev a Sputnik.Ezzat Saad, exembajador egipcio en Rusia, ofreció una opinión similar sobre el tema al afirmar que no se ha producido un cambio sustancial en la actitud de los principales medios de comunicación "respecto a la perspectiva palestina de la guerra".También predijo que "no habrá un giro de 180 grados en la postura estadounidense", ya que hasta ahora Estados Unidos ha estado apoyando discretamente a Israel con envíos de armas y protegiendo a Tel Aviv de la condena internacional en el Consejo de Seguridad de la ONU."El objetivo es dar a los dirigentes israelíes más tiempo para matar a más palestinos y fingir una victoria ilusoria", señaló Saad.Sachdev se hizo eco de su opinión y dijo que duda que se produzca "ningún gran cambio en la política estadounidense"."Estados Unidos sigue financiando. Estados Unidos sigue apoyando a Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU y donde sea", afirmó Sachdev.Según Sachdev, Washington "está planeando subirse a los dos barcos al mismo tiempo": es decir, la Casa Blanca pretende mantener su "apoyo total a Israel" y, al mismo tiempo, prestar "ayuda humanitaria solo de palabra".En cuanto a la reciente promesa de Biden de construir un muelle temporal en la Franja de Gaza para ayudar a abastecer al enclave asediado, Sachdev sugirió que el flujo de tráfico marítimo hacia Gaza que se produciría podría ser aprovechado por Israel para desplazar a los palestinos de la región.Señalando que Egipto sigue resistiéndose obstinadamente al intento de Israel de expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza hacia territorio egipcio, el analista especuló con la posibilidad de que Tel Aviv presione para que otros países, como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita o Turquía, "evacuen a los palestinos de Gaza", expulsándolos de hecho de su tierra natal.

