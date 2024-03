https://sputniknews.lat/20240311/ucrania-podria-empezar-a-usar-cazas-f-16-pero-serian-muy-pocos-1148872529.html

Ucrania podría empezar a usar cazas F-16, pero serían muy pocos

Ucrania tendría 12 elementos adiestrados para pilotar aviones F-16, pero podría disponer de solo seis de estos aviones de combate para julio de este año...

De acuerdo con el informe, los cazas F-16 están listos y los instructores de vuelo están esperando en un el centro de entrenamiento de Fetesti, en el sureste Rumanía, creado para enseñar a los pilotos ucranianos a operar las aeronaves. Sin embargo, los elementos ucranianos aún no han llegado.Según la nota, hasta ahora se espera que doce pilotos —menos de un escuadrón entero— estén listos para operar F-16 en combate este verano, tras 10 meses de entrenamiento en Dinamarca, Gran Bretaña y Estados Unidos.Pero cuando los pilotos regresen a Ucrania, solo se habrán entregado seis de los 45 cazas prometidos a Kiev por distintos países europeos, según el medio estadounidense. De acuerdo con el reporte, varios funcionarios occidentales coinciden en que sigue habiendo mucha incertidumbre sobre cuándo enviará cada país sus aviones, cuántos se enviarán, con qué rapidez se podrá entrenar a los pilotos y cómo conseguirá Ucrania suficientes personas que puedan mantener los aviones adecuadamente.De acuerdo con The New York Times, el entrenamiento de los pilotos ucranianos comenzó el pasado agosto en la base aérea de Skrydstrup, en el sur de Dinamarca, pero sus deficiencias en el dominio de idiomas y en el conocimiento de las técnicas de vuelo occidentales ralentizaron el proceso. Hasta enero, los pilotos ucranianos no estuvieron listos para volar, según las autoridades danesas.Está previsto que la próxima tanda de ocho pilotos ucranianos llegue a Dinamarca a finales de verano, pero no está claro cuándo empezará ninguno de ellos a entrenarse en Fetesti.En cuanto a los aviones, el rotativo aseguró que, hasta ahora, Dinamarca, los Países Bajos, Noruega y Bélgica se han comprometido a enviar unos 45 aviones a Ucrania, suficientes para tres pequeños escuadrones. Dinamarca enviará los seis primeros a finales de primavera y otros 13 llegarán en lo que queda de año y hasta 2025.Los demás países no han fijado una fecha de entrega para sus F-16. Países Bajos, que ha prometido 24, los conservará hasta que Ucrania esté preparada para recibirlos, declaró Jurriaan Esser, portavoz del Ministerio de Defensa de ese país.Otro problema que destaca el medio es la cantidad de técnicos que se necesitan para mantener los aviones. Unos 50 técnicos ucranianos están recibiendo formación en Dinamarca para prestar asistencia y reparar los reactores y manejar sus paquetes de armamento, dado que el F-16 es tan complejo que, generalmente, se necesitan entre ocho y catorce personas para mantener cada uno de ellos.Los funcionarios dijeron que los contratistas de defensa occidentales tendrían que acompañar a los aviones a Ucrania, y permanecer con ellos, hasta que hubiera suficientes tripulaciones ucranianas para mantenerlos adecuadamente, un proceso que podría llevar años, dijo el diario.Además, la necesidad de reparar las anticuadas pistas militares ucranianas, dañadas por la guerra, podría retrasar aún más la entrada en combate de los F-16.

