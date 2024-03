https://sputniknews.lat/20240305/kiev-enfrentaria-serios-obstaculos-para-adaptar-los-f-16-estadounidenses-al-combate-real-1148713434.html

Kiev enfrentaría serios obstáculos para adaptar los F-16 estadounidenses al combate real

Kiev enfrentaría serios obstáculos para adaptar los F-16 estadounidenses al combate real

Sputnik Mundo

Los comandantes ucranianos se comprometieron a no iniciar otra ofensiva contra las tropas rusas sin el apoyo aéreo de los cazas F-16, una situación que... 05.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-05T00:43+0000

2024-03-05T00:43+0000

2024-03-05T00:43+0000

defensa

f-16

ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

fuerzas armadas de ucrania

otan

eeuu

aviones de caza

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/14/1143910773_0:0:1507:849_1920x0_80_0_0_1d5ec9d2cd7d820911eed226721f2dfe.jpg

Podrían pasar meses para que el Ejército ucraniano y sus aliados occidentales adapten adecuadamente los cazas F-16 de fabricación estadounidense para el combate en Ucrania, de acuerdo con la edición europea del medio Politico, que cita a especialistas y funcionarios, quienes reconocen que el proceso de colocar los aviones en el aire sería un desafío. Ese desarrollo es una decepción para Kiev, porque esperaban que la llegada de los F-16 aumentaría significativamente sus capacidades militares. La promesa hecha por Noruega, Dinamarca, los Países Bajos y Bélgica de entregar 60 aviones fue aclamada prematuramente como lo que se pensó que había sido un gran momento de la diplomacia ucraniana. La tarea de volver a capacitar a los pilotos ucranianos, habituados a pilotar cazas MiG y Sukhoi de fabricación rusa, se revelan solo como uno de muchos problemas. El expiloto de la Marina de Estados Unidos, Tom Richter, que ha piloteado F-16, admitió al medio que los aviones de fabricación soviética son más "rústicos" y pueden volar en aeródromos más conservados. En cambio, el F-16, en comparación, es una "diva" que necesita de mucho mantenimiento. Politico cita al portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuriy Ignat, quien declaró que "los Falcons realmente necesitan de alguna adaptación". Eso incluye el envío de "equipos de selladores" para cubrir fisuras, hendiduras e irregularidades del concreto en pistas poco conocidas. Los pocos lugares bien mantenidos serán "un objetivo obvio" para un ataque ruso, dijo Politico, citando a Justin Bronk, del think tank Royal United Services Institute. ¿Realmente los F-16 tendrán impacto? De acuerdo con el informe anual de balance militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Ucrania tenía una flota de 71 Su-27 y MiG-29 al inicio del conflicto, en febrero de 2022. Asimismo, tenían 14 bombarderos Su-24M y 31 aeronaves de ataque Su-25. Sin embargo, ¿qué queda de dicha flota ahora? El informe indica que, en 2024, Ucrania apenas tendría 78 aviones de combate restantes. Ese número incluye 33 cazas MiG transferidos por Eslovaquia y por Polonia, "muchos con aviónica y armas actualizadas para equiparlos según los parámetros de la OTAN". A pesar de provenir de los antiguos arsenales soviéticos de armas que fueron transferidas para los antiguos aliados de Moscú antes del colapso de la Unión Soviética en 1991, la donación aún no ha demostrado un impacto significativo. En comparación con las 78 aeronaves listas para combate de Ucrania, Rusia posee la impresionante cantidad de 1.1169. El F-16 está en servicio en las fuerzas aéreas occidentales desde hace 45 años, lo que lo vuelve una aeronave que no puede ser considerada nueva. Politico cita al Ministerio de Defensa danés diciendo que los primeros F-16 deben llegar a Ucrania este verano (hemisferio norte) y, asimismo, "varias condiciones" tendrán que ser cumplidas antes de que los cazas puedan despegar de los aeródromos ucranianos. Mientras tanto, escribe el medio, los soldados de Ucrania van a continuar siendo "atacados por bombas aéreas y misiles rusos lanzados por aire". El otro problema, indica el portal, serán los contratistas occidentales altamente especializados a Ucrania para supervisar el trabajo de los pilotos ucranianos recién formados y el personal de tierra. Podría no ser fácil y ciertamente no será una operación segura o barata.

https://sputniknews.lat/20230821/entrega-de-cazas-f-16-a-ucrania-la-dura-realidad-mas-alla-de-las-promesas-de-occidente-1142867570.html

https://sputniknews.lat/20240304/francia-desvela-la-lista-de-ayuda-militar-a-ucrania-durante-2-anos-1148703326.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

f-16, ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, fuerzas armadas de ucrania, otan, eeuu, aviones de caza