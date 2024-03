https://sputniknews.lat/20240312/el-presidente-rumano-anuncia-su-candidatura-para-dirigir-la-otan-ya-es-turno-de-europa-del-este-1148900238.html

El presidente rumano Klaus Iohannis anunció este 12 de marzo que desea ser el próximo secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte... 12.03.2024, Sputnik Mundo

La noticia se da a conocer en momentos en que analistas de defensa sugieren que existen posibilidades de que un político de Europa del Este sea el próximo dirigente de la Alianza atlántica, en momentos en que el bloque mantiene tensiones con Rusia por el conflicto en Ucrania. El mandatario de Rumanía aseguró que su candidatura es estratégica porque su país es próximo geográficamente a Ucrania y cercano a las fronteras rusas. Según Iohannis, Rusia es "una amenaza grave y a largo plazo" para Europa y para "la seguridad euroatlántica", a pesar de que Moscú ha dicho en reiteradas ocasiones que es la OTAN la que con su expansionismo de años pone en riesgo la seguridad nacional rusa y la estabilidad regional. En ese sentido, el Gobierno de Vladímir Putin ha advertido que la OTAN es un grupo ofensivo, no defensivo, como dicen sus integrantes, ya que la cantidad de bases instaladas a lo largo y ancho de Europa—y del resto del mundo— lo demuestra. La llegada de un nuevo secretario general a la OTAN podría marcar nuevas rutas para la Alianza, ya que existe el temor de que una victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos ponga en riesgo la continuidad del apoyo norteamericano al bloque. Hasta el momento, el primer ministro holandés, Mark Rutte, es considerado el favorito para reemplazar a Stoltenberg, ya que tiene el respaldo de la mayoría de los 32 países miembros."Rutte ha sido elogiado por su extensa carrera política, pero cuando se trata de la OTAN, no posee algunas características que muchos quisieran ver en un nuevo secretario general. Por ejemplo, que sea mujer o que provenga de Europa del Este. Incluso se considera relevante que pertenezca a un país que cumpla con el objetivo de la OTAN de gastar 2% del PIB en Defensa, algo que Países Bajos no hace, a diferencia de Estonia y Rumanía", señala un reciente análisis, elaborado por la agencia alemana Deutsche Welle.

