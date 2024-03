https://sputniknews.lat/20240312/el-primer-ministro-haitiano-renuncia-en-medio-de-una-crisis-de-seguridad-en-el-pais-caribeno-1148879343.html

El primer ministro haitiano renuncia en medio de una crisis de seguridad en el país caribeño

12.03.2024

américa latina

haití

política

seguridad

Así lo dio a conocer el presidente de Guyana, Irfaan Ali, luego de una reunión regional de seguridad celebrada en Jamaica, y en la cual participaron también países como Canadá, Estados Unidos y México. "Nos complace anunciar un compromiso con un acuerdo de gobernanza de transición que allane el camino para una transición pacífica del poder", dijo Ali, quien también es jefe de la la Comunidad del Caribe (Caricom), en rueda de prensa. El objetivo de dicha reunión era que el primer ministro haitiano Ariel Henry cediera el poder a un Consejo de transición que incluyera a muchos sectores de la sociedad haitiana, afectada severamente por una crisis social, política y económica desde hace años, sobre todo a raíz del asesinato del expresidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021. En el encuentro, convocado por la Comunidad del Caribe (Caricom), se llegó a la conclusión de que Haití necesita apoyo internacional, aunque no se habló nada en concreto sobre el envío de tropas estadounidenses o de otro país a la nación caribeña. Antes de anunciar la dimisión de Henry, el presidente de Guyana había dicho que estaba "seguro" de que durante el encuentro se había encontrado un "camino común" para establecer alguna "solución liderada por los haitianos y una solución propiedad de los haitianos", sin interferencias extranjeras, que es lo que no desean los grupos opositores y las bandas criminales de Haití. El 9 de marzo pasado, Guy Philippe, quien lideró un golpe de Estado en Haití en 2004 y regresó a la isla el año pasado tras cumplir una condena en Estados Unidos, exigió la renuncia de Henry, quien no había podido regresar a Haití por la violencia generada por las bandas criminales y grupos opositores, que tienen tomados los principales edificios de gobierno en Puerto Príncipe. Henry salió de su país hace 10 días para participar en la Cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom), en Guyana, y de ahí viajó a Kenia, donde suscribió un acuerdo de reciprocidad con el gobierno de esa nación africana para el envío de una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití. Pero los grupos de pandillas paralizaron la vida de Puerto Príncipe, diciendo que tenían la intención de impedir que el primer ministra regresara al liderazgo del país y "liberarlo".

haití

haití, política, seguridad