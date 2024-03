https://sputniknews.lat/20240311/haiti-el-foco-rojo-del-caribe-que-podria-desestabilizar-la-region--1148866551.html

Haití, el "foco rojo" del Caribe que podría desestabilizar la región: ¿qué papel juega EEUU?

Con una crisis social, económica y política bastante grave, Haití representa un 'foco rojo' cuya inestabilidad podría afectar en mayor o menor medida a países... 11.03.2024, Sputnik Mundo

Si se prolonga la crisis de seguridad que actualmente vive Haití, se corre el riesgo de profundizar el Estado fallido que vive la nación caribeña, asegura la maestra en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rocío Méndez Bautista."Si esta situación continúa en los próximos días, habremos de considerar ya a Haití un Estado fallido (...)", afirma.El 3 de marzo, bandas armadas irrumpieron en dos prisiones de Puerto Príncipe y liberaron a más de 3.000 reclusos, lo que incrementó las tensiones que existían en torno el mandato del primer ministro haitiano, Ariel Henry, debido a que no ha convocado a elecciones desde el homicidio de su antecesor, Jovenel Moïse, es decir, desde hace casi tres años.Debido a la fuerte ola de violencia, Henry no puede regresar a su nación. Él se encontraba en Nueva Jersey, Estados Unidos, cuando comenzó esta situación y, tras volver al territorio caribeño el 5 de marzo, su avión no pudo aterrizar. Si bien buscó descender en República Dominicana, el Gobierno local lo impidió, por lo que tuvo que llegar a Puerto Rico.Mientras tanto, el Gobierno haitiano, que en este momento está bajo las órdenes del primer ministro interino, Patrick Michel Boivert, declaró estado de emergencia, mismo que se extendió hasta el 3 de abril de este año. A la par, el cuerpo diplomático de diversas naciones fue retirado del país caribeño y se suspendieron los vuelos en la región. Las escuelas y los edificios gubernamentales se encuentran asediados, y la economía local prácticamente está paralizada a causa del crimen. A la par, el expolicía y jefe pandillero Jimmy Barbecue Chérizier, quien es señalado por azuzar la violencia en Haití, exigió la dimisión de Henry o, de lo contrario, "vamos directos a una guerra civil, que conducirá a un genocidio".Repercusiones para Haití y el papel de EEUULas consecuencias de esta oleada de violencia para Haití son de distinta índole y van desde el desplazamiento forzado de millones de personas hasta un incremento en el número de homicidios. Pero, de no actuar en un corto tiempo, además del Estado fallido, la situación se puede extender a otras naciones, reflexiona Méndez Bautista.Acerca de las naciones que podrían caer en ello, la experta indica que donde habría un mayor auge sería en Puerto Rico, no solo por la cercanía geográfica, sino por su lazo con Estados Unidos.La isla está sumida en diversos problemas sociales y políticas desde hace años. El 7 de julio de 2021, asesinaron al presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido tras meses de protestas en su contra, después de que el jefe de Estado aumentara un año más su mandato y buscara realizar un referéndum para modificar la Constitución.Por este caso, son investigados el exprimer ministro Claude Joseph, el exdirector de la Policía Nacional de Haití, León Charles, y la viuda del mandatario haitiano, Martine Moïse, quien fue hospitalizada tras ser herida en el atentado contra su esposo. Asimismo, hay más de 40 detenidos por el magnicidio.Tras el crimen, Moïse fue sustituido por Ariel Henry, quien debía dejar el cargo en 2022. Sin embargo, esto no ha ocurrido y se prevé que realice comicios hasta 2025, lo que genera descontento en la población local.Otra prueba de la crisis que vive Haití es la cantidad de pobladores que huyen de la isla hacia otras naciones. De acuerdo con el informe El Impacto del Desplazamiento forzado en la movilidad humana presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 71% de las personas haitianas indicó que la razón por la que abandonaron su hogar fue el temor generado por la violencia, esto al menos hasta 2023, que es el corte de la investigación.Viejos lazos con WashingtonDesde el siglo XX, Estados Unidos ha tenido una fuerte injerencia en la nación caribeña, primero por una ocupación militar y, en los últimos años, por la dependencia económica generada hacia el país norteamericano, que le provee de armas y dinero.Este tema cobra aún más fuerza después de que fuentes cercanas a Washington señalaron ante el medio Marine Corps Times que Washington estaría analizando el despliegue de un grupo del Cuerpo de Marines en Haití. Al respecto, Méndez Bautista detalla que esto sería contraproducente ante la situación actual en la región caribeña.Además, recuerda que, desde 2023, la ONU autorizó una misión de seguridad para enfrentar a las pandillas haitianas, cuestión que no se ha concretado por diversos factores, entre ellos, recursos económicos para armar a los agentes.Para la internacionalista, gran parte de los problemas que le aquejan en la actualidad a este territorio son derivados de "las malas decisiones, especialmente del Gobierno estadounidense".Posibles soluciones ante la crisis en HaitíDerivado de la crisis de seguridad en Haití, diversas naciones han tomado algunas medidas. El caso más notable fue el de Estados Unidos, que retiró el 10 de marzo vía aérea al personal no esencial de su representación diplomática en el territorio caribeño.Ante esta situación, los países que integran la Comunidad del Caribe (CARICOM) y algunos otros como México y Estados Unidos, sostienen este 11 de marzo una reunión de emergencia en Jamaica para determinar estrategias para remediar lo que ocurre en la isla.De igual manera, algunos actores políticos de América Latina se han pronunciado al respecto. El comentario más reciente fue del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, quien consideró que los grupos criminales en Puerto Príncipe deben ser aniquilados, como se hizo en la nación que él encabeza.Sobre la propuesta del jefe de Estado salvadoreño, Méndez Bautista descarta que el modelo aplicado en esa nación pueda implementarse en Haití, dado que cada país tiene características distintas, sumado a que el sistema judicial haitiano es endeble en este momento.La experta se decanta por otros escenarios. Por ejemplo, impulsar mejoras locales antes de solicitar más apoyo de la comunidad internacional. Asimismo, considera que deben hacerse elecciones a la brevedad. "Se puede aprovechar la no presencia del primer ministro en Haití para empezar a gestionar y promover este evento democrático. También se tendría nuevamente que crear un Parlamento porque se disolvió en 2020 por decreto", apunta.Por último, la internacionalista agrega que, a través de las negociaciones, los actores políticos no solo busquen que la violencia disminuya, sino que no exista intervención de otras naciones en los comicios y en la política haitiana en general.

