Evo Morales expresa que "hay genocidio en Gaza" y convoca a cumbre mundial por la paz

"En Gaza, hay genocidio. Saludo que algunos países se sumen a una demanda ante la Corte Penal Internacional [CPI] para un juicio por genocidio. Y a mí me comentan que cada día 40 personas mueren de hambre en Gaza. Me duele mucho escuchar eso. No hay comida, no hay salud, no hay educación. La gente solidaria está perseguida, amenazada. Yo aprovecharía esta entrevista. Debemos empezar un encuentro mundial, por la paz", declaró.