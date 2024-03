https://sputniknews.lat/20240312/hallan-muerto-a-un-denunciante-de-la-empresa-aeronautica-boeing-1148901120.html

Hallan muerto a un denunciante de la empresa aeronáutica Boeing

Autoridades de Carolina del Sur reportaron la muerte de un extrabajador de la compañía aeronáutica estadounidense que estaba presentando una declaración en un... 12.03.2024, Sputnik Mundo

John Barnett, de 62 años, fue hallado muerto en su camioneta, en el estacionamiento de su hotel, días después de que saltaran las alarmas tras no presentarse el 9 de marzo a un nuevo interrogatorio.El forense del condado de Charleston, en Carolina del Sur, dijo que el extrabajador de Boeing murió de una herida "autoinfligida" el 9 de marzo y la policía continúa investigando.De acuerdo con The Times, la muerte de Barnett se produce en un momento en el que la aeronáutica está sometida a un intenso escrutinio por repetidas fallos de seguridad que además la han llevado a múltiples investigaciones gubernamentales.Barnett había trabajado como responsable de calidad en una planta de Boeing en North Charleston que fabricaba el 787 Dreamliner, modelo que recientemente ha presentado algunos problemas en aerolíneas comerciales.El extrabajador dijo, como parte de su declaración, que le había llegado a preocupar que las prisas de Boeing por producir el nuevo avión pusieran en peligro la seguridad, algo que la empresa negó.Actualmente, la empresa estadounidense tiene algunas investigaciones en su contra abiertas, una de ellas por parte de La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.Además, The Wall Street Journal informó el fin de semana de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había abierto una investigación penal sobre un incidente ocurrido el 5 de enero en el que un panel estalló en un vuelo de Alaska Airlines poco después de despegar en Oregón.

