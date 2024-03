https://sputniknews.lat/20240312/paris-anuncia-que-enviara-armas-y-seis-obuses-caesar-a-kiev-en-los-proximos-meses-1148901789.html

París anuncia que enviará armas y seis obuses Caesar a Kiev en los próximos meses

París anuncia que enviará armas y seis obuses Caesar a Kiev en los próximos meses

Sputnik Mundo

PARÍS (Sputnik) — Francia suministrará armas y municiones adicionales, incluidos seis obuses Caesar, a Ucrania en los próximos meses, declaró este 12 de marzo... 12.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-12T23:00+0000

2024-03-12T23:00+0000

2024-03-12T23:02+0000

defensa

francia

ucrania

emmanuel macron

vladímir putin

📰 suministro de armas a ucrania

obuses

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/0c/1148902004_0:0:2936:1651_1920x0_80_0_0_826840c312394f96dca6579fafdaae26.jpg

"En el próximo mes entregaremos a Ucrania 150 drones, 100 proyectiles guiados, seis obuses Caesar. Otros 12 serán financiados por Francia", dijo Attal ante la Asamblea Nacional francesa. La transmisión de su discurso se llevó a cabo en el sitio web del organismo estatal. El primer ministro destacó que desde el comienzo del conflicto en Ucrania, París le brindó ayuda militar a Kiev, en particular, armas, por un monto de 3.800 millones de euros. Attal instó a los diputados a votar para apoyar el acuerdo bilateral entre París y Kiev, firmado en febrero, asegurando que eso demuestra que Francia es un "socio militar fiable para Ucrania". El Parlamento francés celebró este 12 de marzo por primera vez un debate sobre el apoyo a Ucrania tras las resonantes declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre "la ausencia de límites y líneas rojas" en el apoyo a Kiev, palabras que provocaron críticas de la oposición. En febrero, Francia firmó un acuerdo de seguridad bilateral con Ucrania por un período de 10 años, que incluye la asignación de 3.000 millones de euros en ayuda militar a Kiev en 2024. A finales del mismo mes, el líder francés organizó en París una conferencia sobre la ayuda a Ucrania, en la que participaron casi todos los países miembros de la Unión Europea. Después del evento, Macron anunció que la UE acordó crear una "novena coalición para ataques profundos", que incluyera el suministro a Ucrania de misiles de mediano y largo alcance. Además, el 27 de febrero, Macron informó que los líderes de los países occidentales debatieron la posibilidad de enviar militares a Ucrania durante una conferencia celebrada en París, pero no lograron un consenso. Dos día después, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, alertó en su discurso anual ante la Asamblea Federal (Parlamento bicameral) de trágicas consecuencias si se implementa esta decisión. Moscú critica los suministros de armas a Ucrania por parte de Occidente, argumentando que complican la resolución del conflicto e involucran directamente a la Alianza Atlántica, y advierte que cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para sus fuerzas. Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Estados Unidos y la OTAN toman parte directa en el conflicto en Ucrania con los suministros de armamento y el entrenamiento de militares ucranianos en territorios del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

https://sputniknews.lat/20240302/comentarios-de-macron-pusieron-de-manifiesto-las-divisiones-y-desavenencias-occidentales-1148661385.html

francia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francia, ucrania, emmanuel macron, vladímir putin, 📰 suministro de armas a ucrania, obuses