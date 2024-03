https://sputniknews.lat/20240312/una-cantante-exhibe-las-grietas-del-racismo-en-francia-rumbo-a-los-olimpicos-de-paris-2024-1148894429.html

Una cantante exhibe las grietas del racismo en Francia rumbo a los Olímpicos de París 2024

Una cantante exhibe las grietas del racismo en Francia rumbo a los Olímpicos de París 2024

La simple mención del nombre de esta artista franco-maliense desató una ola de abucheos durante un mitin del partido ultraconservador Reconquista, liderado por el excandidato presidencial de extrema derecha, Eric Zemmour.A la orilla del río Sena, simpatizantes de este partido, colocaron una pancarta en la que se leía: "De ninguna manera, Aya: esto es París, no el mercado de Bamako", en referencia a uno de los mercados más grandes de Mali. De acuerdo con medios locales, fue el colectivo Los Nativos el que elaboró este cartel. Y es que muchos grupos de ultraderecha han sacado a relucir, nuevamente, actitudes racistas por la posibilidad de que Aya Nakamura, de 28 años, sea quien interprete un tema de Edith Piaf, símbolo de la cultura francesa del siglo XX y una de las cantantes más famosas de Europa, durante la apertura de los Olímpicos de París de este año. "Puedes ser racista, pero no sordo"Aya Coco Danioko —mejor conocida por su nombre artístico Aya Nakamura— nació en Bamako, Mali, proveniente de una familia tradicional de griots, que son narradores orales del Oeste de África. Desde muy niña se emigró a París con su familia. Creció en el barrio de Aulnay-Sous-Bois. Los Juegos Olímpicos de París se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto en la capital francesa. El diario británico The Times aseguró que "el tema ha dejado al descubierto las profundas divisiones de Francia en materia de raza y cultura y ha provocado un debate nacional sobre el racismo". Incluso el medio señala que una encuesta elaborada recientemente indica que casi dos tercios de los franceses opina que la cantante no debería presentarse en la inauguración del evento. Incluso los organizadores de la justa olímpica parisina expresaron a medios locales su consternación por la proliferación de ofensas contra Nakamura, quien ya en el pasado ha recibido críticas de la misma naturaleza por jugar con la lengua francesa en sus canciones de hip hop. "Ofrecemos nuestro apoyo total a la artista francesa más escuchada en el mundo", dijo el Comité Organizador de los Juegos. Otras personalidades de la escena pública francesas también han sido víctimas de ofensas racistas, como los futbolistas Kylian Mbappé, de origen camerunés, y Karim Benzema, de ascendencia argelina.

