https://sputniknews.lat/20240313/eeuu-espera-que-para-julio-haya-mas-paises-de-la-otan-que-gasten-el-2-de-su-pib-en-defensa-1148931567.html

EEUU espera que para julio haya más países de la OTAN que gasten el 2% de su PIB en defensa

EEUU espera que para julio haya más países de la OTAN que gasten el 2% de su PIB en defensa

Sputnik Mundo

Estados Unidos prevé que el número de países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que gastan, al menos, el 2% de su Producto Interno Bruto... 13.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-13T20:56+0000

2024-03-13T20:56+0000

2024-03-13T20:56+0000

defensa

eeuu

otan

🛡️ fuerzas armadas

occidente

seguridad

🌍 europa

donald trump

casa blanca

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/0d/1148932118_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_154a3c728c09d87da30807813d40d7e7.jpg

Los aliados de la OTAN establecieron el objetivo de gasto en defensa del 2% en 2014, esperando alcanzarlo en 2024, algo que no se ha logrado en su totalidad y motivo por el cual Donald Trump ha manifestado su desacuerdo con la pertenencia de Estados Unidos al bloque militar occidental. De hecho, el gasto militar en muchos Estados miembros todavía está significativamente por debajo de la cifra acordada.En febrero, el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmó que el destino de fondos del país para la defensa superaba el 4% del PIB, lo que lo convierte en el líder entre los integrantes de la Alianza en términos de inversión con respecto a su economía nacional. El republicano Trump —quien prácticamente tiene amarrada su candidatura presidencial otra vez— ha dicho en muchas ocasiones que, de llegar a la Casa Blanca, no permitirá que Washington sea el principal aportador de recursos de la Alianza atlántica, ya que los otros miembros tienen las mismas obligaciones.Esas declaraciones han sido tomadas de forma negativa por algunos líderes europeos, quienes incluso ya estarían preparando un escenario geopolítico frente a Rusia, en el cual ya no cuenten con el apoyo de Estados Unidos.Un análisis editorial de Bloomberg publicado hace unos días asegura que "la OTAN sirve a intereses vitales de Estados Unidos", por lo que sería un error que, tras una eventual victoria electoral de Trump el noviembre, el país norteamericano decidiera salirse del grupo. "Estados Unidos es fuerte, pero no tanto como para no necesitar amigos", advirtió el medio.

https://sputniknews.lat/20240313/el-ejercito-de-dinamarca-comenzara-a-reclutar-mujeres-en-medio-del-rearme-de-europa-1148929507.html

eeuu

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, otan, 🛡️ fuerzas armadas, occidente, seguridad, 🌍 europa, donald trump, casa blanca