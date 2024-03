https://sputniknews.lat/20240313/la-respuesta-de-rusia-causara-danos-irreparables-para-la-ue-y-eeuu-ante-cualquier-invasion--1148910619.html

La respuesta de Rusia "causará daños irreparables" para la UE y EEUU ante cualquier invasión

La respuesta de Rusia "causará daños irreparables" para la UE y EEUU ante cualquier invasión

13.03.2024

"Los grandes estados, con la economía más poderosa, el Ejército más poderoso, tienen cierto espacio vital a su alrededor, cuya infracción, reducción de tamaño, conduce al deterioro de la vida de la población, al deterioro del funcionamiento de la economía y, en general, al deterioro de todo el funcionamiento del Estado en su conjunto", señala Anatoli Matvichuk.En una entrevista con Dmitri Kiseliov, el director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, al que pertenece Sputnik, Vladímir Putin advirtió que mientras EEUU "no ha tocado nuestro espacio vital, nosotros hemos permanecido en silencio". En sus palabras, una invasión por parte de cualquier ejército extranjero se consideraría una intervención. "Ucrania, Bielorrusia, los antiguos países de la Unión Soviética son nuestros vasos sanguíneos que nos nutren, porque están históricamente ligados a nuestra Rusia. Es un todo único. Y la invasión de cualquier ejército extranjero bajo la más honorable de las intenciones, como la defensa de la democracia, defensa contra los marcianos, en un territorio que a priori consideramos nuestro, sería una intervención", destaca el experto.Explica que la intervención es una intrusión en la extensión de la economía, en la extensión de la seguridad militar y en las áreas vitales donde Rusia lleva a cabo sus actividades vitales. "Vamos a defendernos con todas las fuerzas y medios a nuestra disposición", advierte.Matvichuk subraya que el presidente siempre ha advertido que, en caso de deterioro brusco o incluso de amenaza a la soberanía, "no nos detendremos en el uso de armas nucleares". "Creo que ese es su mensaje en esta entrevista", prosigue.En cuanto a las consecuencias para la OTAN si envía tropas a Ucrania, el analista aclara que todos los objetivos clave están en el punto de mira de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia.La respuesta de Rusia "no será sobre algunas plazas, sino sobre objetivos específicos de destrucción, que socavarán el poder económico de la UE en primer lugar, y en segundo lugar, causarán daños irreparables a EEUU".

