Putin advierte que tratará como invasoras a las tropas de EEUU si estas llegan a Ucrania

Putin advierte que tratará como invasoras a las tropas de EEUU si estas llegan a Ucrania

Sputnik Mundo

Si las tropas estadounidenses llegan a Ucrania, Rusia las tratará como invasoras, advirtió el presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista con Dmitri... 13.03.2024, Sputnik Mundo

También sostuvo que su país está preparado para una eventual guerra nuclear desde el "punto de vista técnico-militar". En ese sentido, recordó que Moscú posee la tríada nuclear "más moderna" del mundo, incluso mayor a la de Estados Unidos. Además, no descartó realizar pruebas nucleares si Washington hace lo mismo y negó que el Ejército ruso haya pensado utilizar "armas nucleares tácticas" durante los meses que hasta ahora ha durado el conflicto ucraniano. Sin embargo, advirtió que las armas nucleares podrían ser utilizadas en caso de que corra peligro la soberanía rusa. Según el mandatario ruso, "Biden es un representante de la escuela política tradicional y justamente esto se está confirmando". Sin embargo, más allá del presidente demócrata, dijo, Estados Unidos tiene en sus círculos de poder a muchas personas especialistas en "disuasión estratégica" en las relaciones ruso-estadounidenses. Y como ya lo ha expresado en otras ocasiones, Putin enfatizó que Moscú está dispuesto a negociar con Kiev, siempre y cuando el diálogo sirva para llegar a un acuerdo de verdad y no para el rearme de las fuerzas ucranianas.La víspera, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, declaró que Estados Unidos no planea enviar su contingente militar a Ucrania.Sin embargo, el pasado 27 de febrero, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que los líderes de los países occidentales debatieron la posibilidad de enviar militares a suelo ucraniano durante una conferencia celebrada en París, pero no lograron un consenso.

