Moscú cree que la crisis en Haití se debe a una "injerencia destructiva" en sus asuntos internos

En la opinión de María Zajárova, Estados Unidos se dedicó tanto a la "ingeniería política" en Haití como al nombramiento de sus protegidos para los cargos públicos. "Estamos en contacto constante con nuestros socios latinoamericanos que sienten la gravedad de este problema. Cabe destacar que EEUU impone ciertos estándares democráticos a toda la región, pero no le importa en absoluto que no se respeten los estándares en el país vecino, Haití", subrayó la representante de la Cancillería rusa. Para la portavoz, "hoy en día, cuando la situación de impotencia llegó al extremo, Estados Unidos nuevamente quiere imponer sus soluciones al pueblo haitiano", pero la Casa Blanca, guiada por el deseo de eludir la responsabilidad por los problemas creados por ella misma, "trata de dejar su solución en manos de los países caribeños o africanos". El presidente de Guyana, Irfaan Ali, después de conversaciones internacionales celebradas en la capital de Jamaica, Kingston, anunció la dimisión del primer ministro de Haití, Ariel Henry, en el marco del período político de transición, y que el poder en el país, de forma temporal, estaría en manos del Consejo Presidencial de Transición. Haití vive una crisis sociopolítica que dura décadas, la cual se agravó especialmente desde el asesinato del presidente Jovenel Moise, que tuvo lugar en julio de 2021. La violencia de las bandas estalló en Puerto Príncipe el 29 de febrero durante la visita a Kenia del primer ministro de Haití, Ariel Henry, y tuvo su punto álgido noches después con sendos ataques a dos prisiones, que propiciaron la fuga de más de 3.000 reos. A la vuelta de Kenia, Henry quiso aterrizar en República Dominicana, pero el Gobierno local dijo que el mandatario "no es bienvenido" en el país por razones de seguridad. Tras la negativa, Henry viajó a Puerto Rico, donde se encuentra varado desde hace una semana.

