AMLO sobre su mandato en México: "No aspiro a ser jefe máximo, líder moral, ni caudillo"

"No aspiro a ser jefe máximo, líder moral, ni caudillo, mucho menos cacique. A finales de septiembre me jubilo. Está garantizado el relevo generacional, [me voy] con mi conciencia tranquila", afirmó en conferencia desde Baja California, estado al norte de México.El mandatario mexicano señaló que, tras 50 años como luchador social, debe retirarse de la vida pública. "No [hay que] sentirse insustituible y caer en el necesariato. Tampoco tener apego ni al dinero, ni al poder", puntualizó.Su Gobierno concluirá el 30 de septiembre, dos meses antes que en períodos anteriores, esto debido a la reforma político-electoral que se realizó en México en 2014, donde se fijó este recorte.Recientemente, diversos críticos del Gobierno de López Obrador, tanto nacionales como internacionales, han asegurado que las elecciones presidenciales mexicanas, que se realizarán en junio, están en peligro. Por ejemplo, la política y aristócrata española Cayetana Álvarez de Toledo criticó al presidente mexicano durante su ponencia en el Festival de las Ideas 2024, realizado en Puebla, en el centro de México. En su mensaje, afirmó que el presidente mexicano es populista, tendencia que, según ella, busca destruir desde adentro a la democracia.De igual manera, criticó la estrategia de seguridad del mandatario latinoamericano, quien apuesta por el bienestar social para prevenir que la población caiga en manos de grupos criminales. Ante ello, López Obrador contestó que sus señalamientos eran "un timbre de orgullo".De igual manera, el presidente español, Pedro Sánchez, ha dicho que, presuntamente, las elecciones no serán "libres y democráticas".Ante eso, la candidata a la Presidencia de México por la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum, pidió al jefe de Estado español no opinar sobre los comicios en el país.

