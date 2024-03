https://sputniknews.lat/20240312/las-criticas-a-amlo-de-esta-diputada-espanola-son-injerencistas-y-de-hipocresia-monumental-1148868665.html

Las críticas a AMLO de esta diputada española son "injerencistas y de hipocresía monumental"



Las críticas contra el Gobierno de México en pleno periodo de campaña electoral no son gratuitas, menos viniendo de una mujer cercana a las élites españolas con las que el presidente López Obrador ha sido especialmente crítico, aseguraron los entrevistados. Además, señalaron, los comentarios de la política española están enfocados en beneficiar la imagen de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. "Es la derecha internacional tratando de acomodar sus fichas en nuestro país", comentó Rafael Barajas, El Fisgón, director del Instituto Nacional de Formación Política del partido oficialista Morena. Emplazamiento a los jóvenes El pasado 9 de marzo, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, actual titular del marquesado de Casa Fuerte, pronunció un mensaje en el marco del evento Festival de las Ideas, organizado por el Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Allí, en el estado de Puebla (centro), hizo una crítica al populismo y emplazó a los jóvenes mexicanos a rebelarse en defensa de la democracia."México no está condenado a sufrir más 30.000 asesinatos al año, no está condenado a mutar en un narcoestado (…). Solo hacen falta políticos valientes y jóvenes rebeldes (…). Rebélense frente a la violencia y la resignación; exijan instituciones limpias y calles seguras (…) No permitan que nadie destruya la democracia", dijo Álvarez de Toledo, quien también envió un saludo "cordial y con admiración" a la candidata de la oposición a la presidencia, Xóchitl Gálvez, a la que definió como una política "que no tiene miedo y que tiene un proyecto en las antípodas del populismo".La exportavoz del grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados de España también hizo una crítica a la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. "México (…) está siendo tomado por el crimen organizado con la complacencia de quienes debieran protegerlo; abrazos, no balazos o más bien abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico, catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes", dijo la integrante de la nobleza española."Miles de jóvenes mexicanos están matando y están muriendo, miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues del hampa y esto no solo es responsabilidad de los criminales; también los es, y principalmente, de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad", añadió la política ibérica."Arrogancia y desconocimiento""Es francamente ridículo y patético", dijo Jesusa Rodríguez, actriz, dramaturga, política de izquierdas y activista social de América Latina. "Ya debería ser penoso para cualquiera anteponer a su nombre cualquier título nobiliario. Me parece que a estas alturas, si vas a hablar de democracia, menos lo exhibes. Me resulta un poco penoso para ella", comentó la exsenadora. Para Barajas, resulta increíble que una representante de la monarquía española hable de autoritarismo. "De entrada me parece grotesco, decirle que nosotros, para ahorrarnos esos numeritos, hicimos una guerra de independencia en el siglo XIX", señaló."Me parece grotesco también que nos venga a hablar de colaboración con criminales una gente de un partido que fue claro aliado de [el expresidente mexicano] Felipe Calderón, que es el señor que puso en la Secretaría de Seguridad Pública a Genaro García Luna [acusado de narcotráfico y corrupción en EEUU]; me parece de una hipocresía monumental", aseguró.¿Injerencia electoral?De acuerdo con Barajas, Cayetana Álvarez de Toledo habló en un foro mexicano como representante de un grupo de la ultraderecha internacional que pretende entrometerse en la nación latinoamericana e influir en las elecciones presidenciales a favor de Xóchitl Gálvez. "A falta de súbditos de carne y hueso, ahora tiene súbitos en el internet, súbditos virtuales. Esto es lo que vienen a respaldar estos discursos. Va a haber una intromisión y va a haber una injerencia [en las campañas y en los comicios de junio próximo]", sugirió.Sin embargo, dice que, aunque se trate de una injerencia en la política interna por parte de una persona extranjera, es válido que una figura política extranjera opine sobre cualquier tema en cualquier parte del mundo. "Ya responsabilidad de los mexicanos decidir si se toman en serio sus palabras", añade. "Básicamente está adoptando el discurso de uno de los partidos en contienda. No nos viene a hablar de teoría viene a fijar posición política ante la elección", agrega. De algún modo, dice, la ultraderecha mexicana se está apoyando en los reflectores de la ultraderecha estadounidense y europea "para no acabarse de desfondar". "Siempre mandan a sus tiburones para apuntalar a sus candidatos", concluye.

