La mayoría de los mexicanos aprobaría a una mujer en la presidencia

La mayoría de los mexicanos aprueba que una mujer sea quien gane las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 2 de junio de 2024

"Independientemente de la persona, ¿usted prefiere que el próximo presidente o presidenta de la República ¿sea (...)?", preguntó la casa encuestadora a 814 personas en su domicilio entre el 24 y el 28 de febrero. Así, el 61% de los encuestados respondió que prefiere que una mujer sea la próxima presidenta de México. Al desagregar los datos por género, el sondeo muestra que casi 7 de cada 10 mujeres (69%) se decantan por una mujer. En cambio, solo el 52% de los hombres prefiere lo mismo. En cuanto al manejo de algunos de los tópicos más apremiantes de la nación, el 71% de quienes fueron consultados considera que ellas atenderían mejor los asuntos económicos, la seguridad pública y el combate a la corrupción. En los dos últimos aspectos, sin embargo, también se encontraron diferencias por sexo. En concreto, a los ojos de ellas, las mujeres se ven más capaces en la seguridad pública, 15 puntos por encima que ante la mirada de los varones. Por otro lado, en el caso de la corrupción, las mujeres ganan por ocho puntos, mientras que dos tercios confían más en la honestidad de ellas. Al respecto, la directora de Enkoll, Heidi Osuna, opinó para El País que las respuestas están basadas en la expectativa de género que se ha generado con los años y no tanto en casos concretos de mujeres en el poder, puesto que la historia mexicana no goza de tantos ejemplos. Osuna señaló como ejemplo las elecciones presidenciales de 2012, cuando Andrés Manuel López Obrador contendió contra Enrique Peña Nieto y este último resultó vencedor. En ese entonces, el Partido Acción Nacional (PAN) postuló a Josefina Vázquez Mota. Para la directora de Enkoll, en ese entonces México no estaba preparado para que una mujer gobernara el país e, incluso, consideró que Vázquez Mota perjudicó a "la marca" por el hecho de ser mujer, sin importar si era buena o mala política. "Ahora las mujeres se perciben tan competitivas o más que los hombres", señaló.El 2 de junio de 2024, alrededor de 100 millones de mexicanas y mexicanos participarán en las elecciones más grandes de la historia moderna del país latinoamericano, en las que se disputarán diversos cargos de orden local y federal. Específicamente, el país latinoamericano saldrá a las urnas para renovar la presidencia, ocho gubernaturas, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y el Senado.En tanto, las campañas presidenciales arrancaron el 1 de marzo con actos de dos candidatas y un candidato: Claudia Sheinbaum, por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Xóchitl Gálvez, al frente de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, que congrega a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD); y Jorge Álvarez Maynez, en representación del también opositor Movimiento Ciudadano. De acuerdo con cifras de Oráculus —página web que recopila, sistematiza y agrega los resultados de las principales encuestas de intención de voto para presidente de México— Sheinbaum aventaja las preferencias electorales con un 63%, seguida en un lejano segundo lugar por Xóchitl con 31% y Álvarez Máynez hasta el fondo con un 6%.

