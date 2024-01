https://sputniknews.lat/20240110/amlo-sobre-el-precandidato-de-movimiento-ciudadano-en-mexico-tiene-todo-el-derecho-a-participar-1147278872.html

AMLO sobre el precandidato de Movimiento Ciudadano en México: "Tiene todo el derecho a participar"

AMLO sobre el precandidato de Movimiento Ciudadano en México: "Tiene todo el derecho a participar"

El precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, tiene todo el derecho a participar en la contienda electoral de... 10.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-10T16:50+0000

2024-01-10T16:50+0000

2024-01-10T16:50+0000

américa latina

jorge álvarez máynez

movimiento ciudadano

elecciones presidenciales en méxico (2024)

samuel garcía

andrés manuel lópez obrador

política

méxico

nuevo león

presidencia de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0a/1147278221_0:63:1280:784_1920x0_80_0_0_6c54ad1bd4cf0552b7d68a17378e2c31.jpg

"No tenía información sobre esta nominación, designación del precandidato de Movimiento Ciudadano. Tiene todo el derecho a participar. Es legal, es constitucional. Todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y ser votados. Celebro que tenga candidato el partido [opositor]", dijo en su conferencia de prensa matutina, que se realizó desde el puerto de Acapulco, en el sur del país.El 9 de enero pasado, el gobernador de Nuevo León (entidad al norte de México), Samuel García, anunció que el diputado Álvarez Máynez buscará ser el abanderado por el MC."¿Qué dijeron? Que ya no iba a haber candidato. ¡Ilusos! Les tengo muy buenas noticias para [el estado de] Nuevo León, para México y, sobre todo, para los jóvenes, que somos mayoría en este país (...) Así que hoy, quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maynez", informó en redes sociales.Esto ocurrió después de que García, quien era la primera opción de su partido para ser candidato, tuviese diversos problemas burocráticos y legales para contender en la carrera rumbo a la Presidencia de México, misma que se definirá en las urnas el domingo 2 de junio.Esto se debió porque Movimiento Ciudadano no cuenta con mayoría en el Congreso local, lo que causó que legisladores desconocieran la designación del entonces secretario General de Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco, como gobernador interino para nombrar al magistrado Presidente del Poder Judicial del estado, Alberto Ortega, en dicho cargo.Ante la crisis política que esto desató en Nuevo León, el 2 de diciembre de 2023, García anunció que se retiraba de la contienda electoral para asumir nuevamente sus funciones como gobernador, cuestión que, tras varias confrontaciones, consiguió un par de días después.

https://sputniknews.lat/20231229/el-oficialismo-mexicano-quiere-recuperar-el-voto-joven-para-las-presidenciales-de-2024-1146984523.html

méxico

nuevo león

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

jorge álvarez máynez, movimiento ciudadano, elecciones presidenciales en méxico (2024), samuel garcía, andrés manuel lópez obrador, política, méxico, nuevo león, presidencia de méxico