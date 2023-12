https://sputniknews.lat/20231205/1146289267.html

El joven político que buscó la Presidencia de México pero solo acabó debilitado

El gobernador del estado de Nuevo León (norte), Samuel García, desertó de la carrera presidencial rumbo al 2024, luego de un episodio que le generó críticas y... 05.12.2023, Sputnik Mundo

Luego de haber pedido una licencia por seis meses para alejarse de su cargo como gobernador, Samuel García se enfrascó en un entramado legal que finalmente lo dejó fuera de la contienda electoral por la Presidencia de México, misma que se disputará en 2024. Y es que Movimiento Ciudadano, el partido que ampara al político, no cuenta con mayoría en el Congreso local, un factor que complicó las cosas para el político de 35 años, luego de que los legisladores desconocieran la designación del entonces secretario General de Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco, como gobernador interino para nombrar al magistrado Presidente del Poder Judicial del estado, Alberto Ortega, en dicho cargo. Ante la crisis política que esto desató en el estado, el pasado 2 de diciembre Samuel García anunció que se bajaba de la contienda presidencial para volver a asumir sus funciones como gobernador de Nuevo León, algo que también se le complicó, pero finalmente lo consiguió el 4 de diciembre. De hecho, García estuvo a punto de quedarse sin nada: sin ser gobernador y sin ser precandidato a la Presidencia. Para el analista Javier Contreras, la incertidumbre política generada por Samuel García deja al político bastante frágil, puesto que ahora, dice, le resultará más difícil al gobernador crear alianzas con otros actores políticos. ¿Qué sigue para Movimiento Ciudadano? Pero la crisis desatada no solo tocará a García, sino también al llamado partido naranja, el cual, apunta Contreras, podría quedarse sin alguna opción viable el próximo año de elecciones. "Movimiento Ciudadano podría no participar en la elección ante la falta de perfiles", comenta el experto. Sin embargo, dice, podrían optar por su coordinador parlamentario, Jorge Álvarez Máynez, aunque "es un personaje de extracción priista, entonces difícilmente se podría vender como una especie de candidatura joven y fresca, que es el perfil que han tratado de promover desde aquel partido político (...) Difícilmente van a tener ahora un perfil con el cual puedan competir".Aunque el gobernador de Nuevo León quedó debilitado a nivel local, el político ha asegurado que en 2030 buscará, de nuevo, la Presidencia de México. Al respecto, el analista señala que esto es posible incluso con alguna otra fuerza política y no con Movimiento Ciudadano. ¿Cómo cambia esto el panorama electoral? Ante de deserción de Samuel García, la contienda por la jefatura del Ejecutivo queda otra vez liderada por dos mujeres: Claudia Sheinbaum por el partido oficialista Morena y Xóchitl Gálvez por el opositor Frente Amplio por México, la alianza entre el PRI, PAN y PRD. Aunque cuando se anunció la aspiración presidencial de Samuel García diversos analistas consideraron que el gobernador no tenía posibilidades de ganar, sino de solo dividiría el voto de oposición, para el analista es más probable que el voto duro por el político se decante por una abstención. "Difícilmente votarían por una opción conservadora como Gálvez, a pesar de sus declaratorias abiertas respecto de liberalismo social, y por otra parte difícilmente ese mismo electorado estaría votando por Claudia Sheinbaum en tanto la decepción que sufrió ese sector y que acusa de conservador Andrés Manuel López Obrador", explica. "Ese voto sería más fácil que se sume a las filas del abstencionismo", concluye.

