Samuel García: ¿opción real o una estrategia para dividir el voto de oposición en México?

18.11.2023

Tras semanas de incertidumbre, el 13 de noviembre, Ebrard anunció que permanecerá en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a pesar de su inconformidad con el proceso de la encuesta interna del partido fundado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la cual dio como ganadora a Claudia Sheinbaum para ser la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación, lo que le allana el camino para ser la candidata presidencial en 2024. Aunque hubo acercamientos entre el excanciller mexicano y la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano (MC) para que él fuera su candidato en la elección de 2024, Ebrard llegó a un acuerdo político con Sheinbaum, y con su decisión deja el camino libre a Samuel García, hoy mandatario con licencia de Nuevo León, quien se enfila a ser la carta fuerte del llamado partido naranja el próximo año. De acuerdo con la última encuesta del diario mexicano El Financiero, en un escenario en donde Samuel García se suma a la contienda electoral como una tercera opción ante Claudia Sheinbaum, de Morena, y Xóchitl Gálvez, por la alianza PRI-PAN-PRD, el joven político se encuentra en tercer lugar de las preferencias del país latinoamericano, con un 8%. Sin embargo, las precampañas todavía no inician, de acuerdo con el calendario oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que García tiene al menos medio año para posicionarse. Una contienda de tres Desde hace meses, y a pesar de que la contienda electoral todavía no arrancaba formalmente, en México el escenario era previsible: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se enfrentarían por la presidencia en 2024 y con ello México haría historia al tener a su primera presidenta mujer.Sin embargo, había un factor poco considerado: el partido Movimiento Ciudadano, un grupo político que se autodenomina progresista y que descartó ir a la contienda electoral en alianza con las fuerzas tradicionales del PRI, PAN y PRD. Del también llamado movimiento naranja se espera que nombre a Samuel García, su militante más visible, como candidato para 2024. Si bien hasta finales de octubre García se encontraba en tercer lugar en los sondeos, de acuerdo con la politóloga y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Adriana Báez, el gobernador con licencia podría hacer un buen papel en el proceso electoral, atrayendo a la clase media. "Ha tenido logros, se dice que apoyado por el Gobierno federal para resolver, por ejemplo, el tema del desabasto de agua y para concretar la inversión de Tesla" en Nuevo León, uno de los motores empresariales del país, abunda la experta. Pese a ello, dice, es casi imposible que se coloque por encima del voto duro de Morena. De acuerdo con la doctora en ciencias sociales y académica de la Universidad Iberoamericana Ivonne Acuña, si bien es cierto que García ha tenido logros como gobernador y ha sido un personaje mediático, también resalta que no cuenta con una carrera política de larga data, como es el caso de Sheinbaum y Gálvez. "Dos años como gobernador y su paso por el Congreso local no lo ponen como un político de experiencia (...) Pero creo que lo que busca Samuel es visibilidad, porque lanzándose a la contienda de 2024 va a tener una visibilidad que no le da la gubernatura", explica la analista. ¿Posibilidad real o agente de división? Una de las críticas que se han hecho alrededor de Samuel García es la posibilidad de que sea un candidato que irrumpa en el escenario con la finalidad de jugar a favor de Morena y dividir el voto de la oposición, que intenta torpedear su actual dominio del ejecutivo federal. De acuerdo con las expertas, el joven político puede atraer tanto votos de la oposición como de los propios simpatizantes del partido gobernante, pues Movimiento Ciudadano tiene un área de oportunidad de convencer también al voto joven y de personas de centroizquierda; sin embargo, García sí podría mermar en mayor medida a Xóchitl Gálvez. De acuerdo con Adriana Báez, la incursión del mandatario con licencia como posible candidato es incluso una señal de que el sistema de partidos en México se está renovando.

