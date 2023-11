https://sputniknews.lat/20231113/ebrard-se-quedara-en-el-oficialismo-siempre-voy-a-estar-buscando-la-presidencia-de-mexico--1145689995.html

Ebrard se quedará en el oficialismo: "Siempre voy a estar buscando la presidencia de México"

Ebrard se quedará en el oficialismo: "Siempre voy a estar buscando la presidencia de México"

El excanciller y político mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que, a pesar de no haber sido favorecido en la encuesta interna del partido oficialista Movimiento de... 13.11.2023, Sputnik Mundo

"Este es un acuerdo político; no tiene que ver con un cargo en mi persona (...). Es a lo que me comprometo. Agradezco a las personas que han respaldado y vamos a luchar por esta nueva etapa. Agradezco a quienes, en otras formaciones políticas, como Movimiento Ciudadano, se expresaron bien de mí. Les deseo que les vaya bien, pero yo milito en la cuarta transformación. Seguiremos así", afirmó en conferencia de prensa.El también exjefe de Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que llegó a un entendimiento político con Claudia Sheinbaum, quien actualmente encabeza los comités de la defensa de la cuarta transformación, un cargo que le allana el camino para convertirse —cuando los tiempos electorales lo permitan— en la candidata presidencial de Morena para 2024. El anuncio de Ebrard llega luego de que el excanciller presentara quejas alrededor del proceso de Morena, cuyas autoridades internas determinaron que si bien no repetirían todo el ejercicio, sí hubo actos indebidos, mismos que serán sancionados.El 12 de noviembre, Ebrard descartó inscribirse como precandidato a la Presidencia por el partido Movimiento Ciudadano, una de las opciones que tenía tras haber perdido en una encuesta interna de Morena, institución que cofundó con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y otras figuras.¿Qué pasó entre Ebrard y Morena?Desde el 6 de septiembre, fecha en que se dieron a conocer los resultados de la contienda interna del partido oficialista, Ebrard se mostró en contra del triunfo de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México. Por ejemplo, el pasado 10 de septiembre, presentó una querella ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de la agrupación política después de no estar de acuerdo con las conclusiones presentadas por Morena a inicios de septiembre, en la que exigió la nulidad del proceso y que se hiciera una nueva contienda.Posteriormente, el 18 de septiembre, Ebrard fundó la organización civil llamada El Camino de México que, en una primera etapa, busca fortalecerse como movimiento alrededor del país latinoamericano."Que todo lo que hemos hecho no se pierda [como] el vigor, la identidad y la autenticidad de lo que estamos [realizando]", puntualizó.También destacó que el nombre de su movimiento es el reflejo de su lucha. "Estas cosas toman tiempo y hay que luchar y vamos a seguir luchando. A nosotros no nos van a doblar nunca", expuso.

