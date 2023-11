https://sputniknews.lat/20231113/ebrard-renuncia-a-su-sueno-presidencial-en-mexico-1145671339.html

¿Ebrard renuncia a su sueño presidencial en México?

¿Ebrard renuncia a su sueño presidencial en México?

El excanciller de México, Marcelo Ebrard, renunció a inscribirse como precandidato a la presidencia por el partido Movimiento Ciudadano, una de las opciones... 13.11.2023, Sputnik Mundo

En cambio, quien sí se registró fue Samuel García, un joven que a sus 35 años busca el mayor cargo público del país latinoamericano, a pesar de que su trayectoria política no es tan amplia como la de sus opositores de otros partidos, entre ellos Claudia Sheinbaum, de Morena, o Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México. Marcelo Ebrard interpuso una denuncia ante los órganos internos del partido Morena tras inconformarse con los resultados que no le favorecieron. Según él, Sheinbaum utilizó recursos de forma ilegal procedentes de secretarías federales del Gobierno de México y de las arcas de la capital mexicana. Ebrard señaló en su momento que se esperaría a conocer los resultados de esta denuncia antes de tomar una decisión sobre si quedarse o no en Morena, y enlistarse eventualmente a otro partido o lanzarse como candidato independiente a la presidencia. Sin embargo, prácticamente se ha quedado sin opciones viables para contender por Palacio Nacional, y los lazos entre él y el oficialismo de López Obrador ya son frágiles. Este 12 de noviembre, Ebrard dará un mensaje en el que fijara postura sobre su futuro político, luego de que Morena definió ya a sus virtuales candidatos en las nueve gubernaturas del país —incluida la jefatura de la capital mexicana— y a la Presidencia de la República.

