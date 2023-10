https://sputniknews.lat/20231029/el-joven-politico-que-quiere-gobernar-mexico-su-cultura-es-la-del-dinero-y-la-del-poder-1145151354.html

El joven político que quiere gobernar México: "Su cultura es la del dinero y la del poder"

Recientemente, el político solicitó licencia a su cargo a pesar de que ya había dicho en varias ocasiones que no le interesaba la Presidencia de la República, y que se esperaría hasta los comicios de 2030. Desde que el político de 35 años fue electo como diputado local en 2015, siempre mostró que sus intenciones iban mucho más allá de un cargo menor, asegura el doctor en estudios sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), David Morales-González. Con sus diversos cargos públicos, Samuel García ha tratado de "asegurar su carrera política", señala. Las redes sociales, su hábitatEl aún gobernador de Nuevo León es conocido por su amplia presencia en redes sociales. Durante su campaña electoral, se hizo famoso por memes y declaraciones polémicas, como aquella en la que aseguró que había conocido gente que era muy feliz ganando "un sueldito de 40 o 50.000 pesos", cuando el salario promedio en el país está por debajo de los 10.000 pesos mensuales. Además, su vida familiar es conocida en cada plataforma, ya que acostumbra compartir fotografías y videos de la influencer Mariana Rodríguez, quien es su esposa. Ambos tienen una hija, Mariel, quien también ha sido objeto del escarnio público. "Entraría su esposa como su jefa de campaña en redes sociales, más considerando que hoy vivimos en la sociedad red, en la que millones de jóvenes ciudadanos están conectados y nutren parte de su información diaria de las redes", explica Sánchez Gudiño.Otro elemento que le beneficia es la existencia del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)."Movimiento Ciudadano es un partido que lo respalda. Es pequeño, pero juega en esta mesa de ajedrez político con el Partido Verde o del Trabajo. Son partidos parásitos, pero logran jalar una cantidad de votos pequeña y decisiva en una elección, sobre todo si los dos grandes contrincantes llegasen a empatar", agrega el experto.¿Y qué pasa con Ebrard?Desde que el excanciller mexicano Marcelo Ebrard mostró su inconformidad con el proceso interno de Morena para elegir su candidato a la Presidencia de México (la ganadora fue Claudia Sheinbaum), mucho se habló sobre la posibilidad de que este político de larga trayectoria se uniera a Movimiento Ciudadano. Y es que aunque Ebrard aún está en las filas de Morena y ahora cuenta con su propio proyecto, El Camino de México, todavía es contemplado por Movimiento Ciudadano. El jefe del partido, Dante Delgado, ha dicho que Samuel García "es una opción interna" y Marcelo Ebrard "una opción ciudadana externa". Ante ello, Morales-González estima que García no tiene un panorama favorecedor. "Ebrard, en las encuestas sobre quién sería mejor candidato o a quién prefieren dentro de Movimiento Ciudadano, tiene el 65% [de las preferencias] y Samuel García solo el 35%. Creo que eso será el reto para el joven político".¿Cómo se queda Nuevo León?Antes de Samuel García, el estado mexicano de Nuevo León —el más industrializado del país— ya había sido gobernado por un personaje igual de mediático: Jaime Rodríguez, El Bronco, quien fue candidato presidencial en los comicios de 2018, donde resultó ganador Andrés Manuel López Obrador.Sin embargo, García se ha enfrentado a varias escándalos durante su gestión como gobernador. En 2022, fue acusado de participar en una red de lavado de dinero que presuntamente promovía despojos inmobiliarios. Otro caso fue la crisis por el agua, que lo puso entre la espada y la pared tras haber acusado a la población de consumir excesivamente este recurso. El tema generó reclamos más graves cuando el 28 de febrero de este año se confirmó que se instalaría una planta de Tesla en la entidad al norte de México, la cual consumiría enormes cantidades de agua. "Es importante recordar que el año pasado, la población de Nuevo León sufrió por la escasez del agua durante varios meses; solamente se surtía por tandas en la madrugada. Sin embargo, la industria continuaba en producción. No estamos pensando en que vaya a traer solo más problemas, sino que ya hay un problema, declaró anteriormente para Sputnik Mónica Olvera, directora de Cambio Sistémico de la organización Cántaro Azul.En este sentido, Morales-González afirma que el tema de Tesla no le beneficia, ya que el presidente ejecutivo de la empresa, Elon Musk, ha señalado recientemente que los planes podrían cambiar dado los altos niveles inflacionarios. Esto frenaría la posibilidad de que el político mexicano pueda capitalizar esos recursos.Musk "es un empresario pragmático, al igual que la clase empresarial de México. ¿Qué significa? Que solo apuestan por los ganadores, no por los perdedores (...). Su dinero no lo comprometen en una apuesta al aire. Samuel [García] puede vender el proyecto como una posibilidad, pero de ahí a la práctica, dudo que ellos aporten cantidades de [capital] relevantes", agrega Sánchez Gudiño.

