Costo del voto por persona: ¿Por qué en México es tan caro?

De acuerdo con datos del Gobierno federal, México está dentro de los tres primeros lugares en encarecimiento del sufragio, solo detrás de Estados Unidos y Canadá. En estos países, el costo por persona del voto es de 23,8; 9,3 y 9,07 dólares, respectivamente.Recientemente, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano aprobó su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, por un monto de 23.757 millones de pesos (alrededor de 1.396 millones de dólares), en el que se contemplan las labores para los comicios generales de ese año, cuando se votará por la presidencia del país, entre otros cargos. La cifra fue criticada por el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien consideró este 16 de agosto que se podrían ahorrar aproximadamente 10.000 millones de pesos (586 millones de dólares) en los montos solicitados por el organismo electoral.¿Cómo se calcula el precio del voto?Pero ahí no concluye el estimado; aún hay algunos pasos a tomar en cuenta para discernir el precio de los sufragios."En el proceso electoral se hace más complejo, por el tipo de urnas, de elección, por el pago y capacitación a los funcionarios de casilla, entre otros. Es decir, toda la maquinaria necesaria. A esto se debe sumar el sufragio efectivo, que es cuánta gente asistió a las casillas. El costo se divide entre el número total de votantes", agrega.La historia del costo del voto en MéxicoPero el voto no siempre tuvo un precio por persona. En el caso de México, se dio a partir de mediados de la década de 1970, con el fin de ampliar la oferta de partidos políticos, ya que conservaba su hegemonía el Partido Revolucionario Institucional (PRI)."Desde 1976 se comenzó a considerar muy necesaria la democracia y el mundo entero la impulsaba. En México, lo que se comenzó a hacer fue subsidiar a los partidos políticos para garantizar la competencia, con lo que cada grupo contaba con ese dinero dependiendo el voto que adquirieran. De esta manera, se comenzaba a generar un presupuesto obligatorio", ahonda el catedrático de la UNAM.Tras la controversia de las elecciones presidenciales de 1988, donde se acusó un fraude electoral y finalmente se dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari, abanderado del PRI, las bases presupuestales fueron aún más claras."Se creó el Instituto Electoral que, a su vez, generó recursos. Antes, la obligación era educar a la sociedad sobre la democracia y se empezaron a hacer varios proyectos. Después, el crecimiento electoral [de presupuesto] fue enorme", agrega.Abstencionismo: clave para el costo del votoA pesar de las campañas para invitar a la población a votar que organizó el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) desde 1990 hasta 2014, cuando se convirtió en Instituto Nacional Electoral (INE), hay un aspecto que no se ha podido combatir y es medular para que el sufragio sea muy caro: el abstencionismo.El experto resalta que el grave error del sistema electoral tanto en el país como en otras naciones que cuentan con subsidios para los votos es el no preocuparse por la capacitación política de la ciudadanía."Nos acostumbramos al subsidio, pero no a la capacitación política, no a la educación del ciudadano. Es otro asunto que no ha sido tocado", reflexiona.De acuerdo con datos del INE, hay al menos tres periodos donde el abstencionismo en México fue de cerca o más del 50%.Esto ocurrió en 1985, cuando fue de 49,32%; en 1988, la cifra subió a 52,58%. En 2021, durante las elecciones intermedias en el país latinoamericano, el dato fue de alrededor de 49%.Los comicios donde ha existido menor abstencionismo fueron los presidenciales de 1994, con 24,15%, seguido históricamente de los realizados en 1982, con 33,13%.Costo del sufragio en otras nacionesSegún los datos expuestos por el presidente López Obrador, el precio del voto por persona en diversas naciones es el siguiente:Por ejemplo, en el caso de Washington, su sistema elector cuenta con una larga precampaña, donde se incluye la elección de los representantes de cada partido, que es financiada por los electores, no por las instituciones, como ocurre en México."Eso, de alguna manera, evita una fiscalización real o un control económico real sobre lo que se está gastando. Como son procesos muy prolongados, de alguna manera el proceso electoral se hace más caro y complejo", explica Ramírez Hernández.Los retos a vencerEl doctor en estudios políticos y sociales por la UNAM afirma que hay grandes retos a enfrentar para evitar que el voto siga encareciéndose tanto en México como en el resto del mundo, como el abstencionismo.No obstante, para conseguirlo de manera eficaz, primero deben tener más credibilidad las instituciones, principalmente los partidos políticos."Son los que menos confianza generan en la gente. A ver de qué tamaño será el abstencionismo en la elección de 2024, ya que el Gobierno actual ha generado desencanto entre la población", opina.

