https://sputniknews.lat/20230623/por-que-no-existe-relevo-generacional-en-la-politica-de-mexico-1140808558.html

El relevo generacional en la política mexicana: ¿realidad o promesa?

El relevo generacional en la política mexicana: ¿realidad o promesa?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha destacado desde hace más de una década la formación y el impulso de jóvenes que den nuevos bríos a la... 23.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-23T20:43+0000

2023-06-23T20:43+0000

2023-06-23T20:48+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

méxico

elecciones presidenciales en méxico (2024)

💬 opinión y análisis

luisa maría alcalde

morena

presidencia de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/13/1140726625_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4a844044b69cde8f7016b66a9a61a2ae.jpg

A casi un año de las elecciones presidenciales de 2024, el mandatario mexicano insiste en que el relevo generacional es una realidad. Según él, esto se demuestra en la designación de Luisa María Alcalde, de 35 años, al frente de la Secretaría de Gobernación, y de Marath Baruch Bolaños, de la misma edad, como secretario del Trabajo y Previsión Social.Sin embargo, la oposición asegura que no es cierto. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, habló sobre el proceso interno tanto del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como de otras fuerzas políticas para elegir a sus abanderados para los comicios del próximo año, ya que, en su mayoría, rondan los 60 años.Las razonesLos cambios de Gobierno han servido de poco. Pese a la alternancia vivida en el 2000 con la salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Presidencia, los Gobiernos encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN), el regreso del PRI en 2012 y la llegada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al poder en 2018, los requisitos que piden todos los grupos políticos para ingresar a ellos complican el relevo generacional. Una muestra de este problema es que ya no existen organizaciones dentro de los partidos políticos que inviten a las juventudes a trabajar con sus equipos por la democracia en México."En las elecciones más recientes, especialmente las celebradas hace dos años, cuando se eligieron a los ediles de algunos ayuntamientos y gubernaturas, nos hemos dado cuenta que la edad de los candidatos es mayor porque las cúpulas no permiten el ingreso de nuevos cuadros a los espacios de poder, toma de decisiones y, por supuesto, en el Gobierno", asevera Salazar.El experto estima que la situación no cambiará rumbo a los comicios de 2024."Por ejemplo, con los métodos de designación [de candidatos] por encuesta. Hay invitados por los consejos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún joven podrá aspirar a ninguna candidatura porque eso ya está decidido por las altas cúpulas; son los mismos cuadros de siempre (...). [Todos los partidos políticos] tienen secuestrada la representación y han cerrado la posibilidad, como estamos en este momento, de que haya un cambio generacional", apunta.Posibles solucionesEl maestro en estudios sociales destaca que una de las maneras en que puede darse este relevo generacional en la política mexicana es a través de las manifestaciones y exigencias de la sociedad, especialmente de las personas jóvenes."Los problemas se resolverán en la medida en que participemos y que, como sociedad, empujemos una reforma electoral que beneficie a las personas, no a los partidos políticos. Dentro de ella, están los jóvenes, quienes deben organizarse para crear [otras fuerzas políticas] y presionar a las actuales para que disminuyan los requisitos en la conformación de estas [agrupaciones]", indica.Como un caso fallido, el especialista menciona el de Movimiento Ciudadano que, aún teniendo políticos jóvenes como Samuel García o Luis Donaldo Colosio Rojas, alcalde actual de Monterrey, Nuevo León, no decidieron apostar por ellos."Es como si no estuvieran haciendo su trabajo, pero sí están recibiendo los recursos públicos. el mensaje es que la ciudadanía tiene que organizarse por sí misma y participar en el siguiente nivel de la democracia en México, que es una más comprometida y exigente con cada partido político", concluye.

https://sputniknews.lat/20230612/cual-es-el-legado-de-marcelo-ebrard-al-frente-de-las-relaciones-exteriores-de-mexico-1140431138.html

https://sputniknews.lat/20230313/hay-mas-democracia-en-mexico-que-en-eeuu-y-que-amlo-lo-diga-es-un-gran-servicio-a-la-causa-1136707754.html

https://sputniknews.lat/20230531/amlo-asegura-que-en-las-elecciones-de-2024-habra-continuidad-con-cambio-en-mexico-1140076418.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

política, andrés manuel lópez obrador, méxico, elecciones presidenciales en méxico (2024), 💬 opinión y análisis, luisa maría alcalde, morena, presidencia de méxico