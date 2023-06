https://sputniknews.lat/20230621/mexico-pierde-a-dos-de-sus-funcionarios-mas-importantes-por-las-elecciones-habra-consecuencias-1140787159.html

México pierde a dos de sus funcionarios más importantes por las elecciones: ¿habrá consecuencias?

México pierde a dos de sus funcionarios más importantes por las elecciones: ¿habrá consecuencias?

La carrera por la Presidencia de México ya inició de manera no oficial. Los cuatro principales aspirantes del partido oficialista, el Movimiento Regeneración...

De los cuatro aspirantes, dos ejercían como funcionarios del Gabinete de López Obrador: Marcelo Ebrard, extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Este último es uno de los aliados más fuertes del actual mandatario mexicano, a quien conoce desde hace varios años. Tanto la Cancillería como la Secretaría de Gobernación, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), son los soportes claves del Poder Ejecutivo en México, dice en entrevista con Sputnik el doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maximiliano García Guzmán.Y es que pese a los temas pendientes para la actual Administración (por ejemplo, la inauguración del Tren Maya, proyecto prioritario de López Obrador), Adán Augusto y Ebrard abandonaron sus cargos dejando la duda de qué tanto su salida podría afectar el desarrollo del último año del sexenio obradorista, que concluye en 2024. Adán Augusto: un secretario disciplinadoEl puesto de secretario de Gobernación se considera en México una especie de cargo de vicepresidente. En momentos icónicos de la historia moderna del país, este funcionario ha desarrollado un papel central, como lo fue cuando Luis Echeverría ocupaba el cargo cuando ocurrió la Matanza de Tlatelolco, en 1968, o con Manuel Bartlett, quien en 1988 protagonizó la llamada "Caída del sistema", un fallo en el recuento de votos de la elección presidencial (en ese entonces a cargo de la Secretaría de Gobernación) que avivó dudas sobre un presunto fraude electoral que le permitió el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. García Guzmán señala que, a lo largo de las últimas décadas, el secretario de Gobernación ha tenido que ceder su poder a otras instituciones, lo cual no implica necesariamente que haya perdido influencia, pues se mantiene como el funcionario encargado de la política interna del país.Sin embargo, este puesto tiene una condicionante importante: está limitado a la visión del presidente en turno. En este sentido, el académico considera que Adán Augusto López fue un funcionario "disciplinado", con una mano mucho más firme para tratar de lograr los objetivos del plan gubernamental de López Obrador, en contraste con su antecesora, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero.Incluso, el académico considera que fracasos políticos como la fallida reforma electoral fueron situaciones bien calculadas por el exsecretario de Gobernación, de modo que logró que el presidente López Obrador mantenga el control de la agenda pública.Unos días después del anuncio de la salida de Adán Augusto López, el presidente de México anunció que la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se convertiría en la sucesora de Adán Augusto, convirtiéndose en la ministra más joven en ocupar ese cargo. La designación de Alcalde causó polémica, entre otras cosas, por ser hija de la política Bertha Luján, cercana a López Obrador, y una de las más leales desde los inicios del partido Morena. Además, su desempeño en la Secretaría del Trabajo ha dejado opiniones dividas.Para el doctor Maximiliano García, el desempeñó de Luisa María Alcalde fue exitoso, aunque no tenga la notabilidad de otras dependencias, pues logró concretar dos hechos que el propio presidente presume como logros de su Administración: el aumento al salario mínimo y la democratización de los sindicatos. Otros temas como la regulación del llamado outsourcing tienen valoraciones contrastantes."También es importante reconocer que se nota claramente la carta del género. El hecho de que sea una mujer secretaria, y también lo que él mismo [López Obrador] mencionó deliberadamente sobre el relevo generacional. Me parece que es una decisión que tiene que ver con cubrir estas cartas", opina el especialista.Una Cancillería con claroscurosMarcelo Ebrard fue el primer aspirante presidencial en anunciar su renuncia, poco después de la histórica victoria de Morena en el Estado de México, dejando un legado de claroscuros en la Cancillería, de acuerdo con la valoración de la internacionalista mexicana, María Cristina Rosas.La doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que el mayor logro de Ebrard fue haber conseguido vacunas de distintas marcas durante la pandemia de COVID-19, mientras otros países lucharon por conseguir una pequeña parte de lo que tenía este país latinoamericano.Otro éxito fue la demanda contra varios fabricantes estadounidenses de armas, a los que el Gobierno de López Obrador acusa de ser corresponsables de la violencia y el tráfico ilegal de armas en México. Aunque la especialista considera que este litigio se perderá, también opina que fue importante poner el tema en el debate bilateral.En contraste, algunos de los fracasos del canciller Ebrard fueron los numerosos litigios comerciales por desacuerdos en el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como en el rubro migratorio, donde México salió perdiendo ante una política del Gobierno de Biden que poco cambió con la de su antecesor, Donald Trump.La analista geopolítica opina que, si bien en el contexto internacional México se mantiene como un actor central en temas y procesos de desarme, en el mapa internacional su imagen ha quedado rezagada principalmente por la renuencia del presidente mexicano a realizar visitas oficiales, salvo con contados socios políticos y comerciales.Este escenario le permitió al otrora canciller Ebrard aprovechar diversos foros en los que representó a México para proyectar su imagen, una situación que podría repetir su sucesora, la diplomática Alicia Bárcena, quien ha ejercido como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), embajadora de México en Chile y como funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas.Pocos cambios para MéxicoAmbos especialistas coinciden en que, a pesar de la trascendencia de los cargos de secretario de Relaciones Exteriores y el de Gobernación, es poco probable que el Gobierno de México tenga un cambio de timón considerable.En el caso de la Cancillería, con tan solo un año en el cargo, Alicia Bárcena poco puede hacer por mejorar la política exterior mexicana. Sin embargo, ocupar el cargo le podría ayudar a posicionarse en el panorama internacional para competir por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con otros perfiles como la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.Sobre el cambio de rumbo que podría tener la Secretaría de Gobernación, el doctor Maximiliano Guzmán descarta un giro drástico en la política mexicana ya que, históricamente, en el último año de Gobierno las instituciones entran en "una especie de letargo" y una transición adelantada.Dado que la mayoría de las encuestas arroja que Morena sería el partido ganador en la próxima elección presidencial, el experto señala que el principal reto del ganador o ganadora será adquirir un "perfil distintivo", alejado de la figura de López Obrador.

