Marcelo Ebrard funda 'El Camino de México', un nuevo movimiento político en el país

El excanciller mexicano Marcelo Ebrard presentó la organización civil llamada 'El Camino de México', esto tras estar en desacuerdo con los resultados la... 18.09.2023, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, el exaspirante presidencial por Morena descartó que su nuevo proyecto sea un partido político.Ebrard expuso que el paso más relevante de 'El Camino de México' debe ser organizarse a través de todo el país. "Que todo lo que hemos hecho no se pierda [como] el vigor, la identidad y la autenticidad de lo que estamos [realizando]", puntualizó.También destacó que el nombre de su movimiento es el reflejo de su lucha. "Estas cosas toman tiempo y hay que luchar y vamos a seguir luchando. A nosotros no nos van a doblar nunca", expuso.Además, el excanciller mexicano expresó que en las próximas semanas dará a conocer decisiones sobre su futuro político, ya que aún forma parte del partido impulsado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.El pasado 10 de septiembre, Ebrard presentó una querella ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de la agrupación política después de no estar de acuerdo con las conclusiones presentadas por Morena a inicios de septiembre, donde obtuvo la preferencia la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.En ella exige, que además de declarar la nulidad del proceso, se haga una nueva contienda interna en Morena.De acuerdo con el diario mexicano El Universal, Ebrard alegó que durante el proceso interno, que duró poco más de dos meses, hubo actos violentos, condicionamiento de programas sociales, desaparición de urnas, entre otros.Anteriormente, López Obrador recomendó al exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, capital de la nación latinoamericana, que se sumara al movimiento de transformación sin caer en controversias."Les quiero decir que Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público. Es mi amigo. Yo espero que él decida apoyar la transformación, el que se continúe la transformación; poner por delante el interés superior, el interés general, pensar en el pueblo, pensar en la justicia, en que este país no puede ser país de una minoría rapaz", mencionó el pasado 7 de septiembre.Acerca de la posible salida del también excanciller mexicano, López Obrador dijo que puede tomar la decisión que más le convenga.Ebrard "puede hacer lo que considere más conveniente y, como él comprenderá y todos, yo tengo que hacer valer lo que sostuve" sobre los resultados de Morena, declaró posteriormente.

