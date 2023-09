https://sputniknews.lat/20230907/amlo-expresa-su-apoyo-a-claudia-sheinbaum-quien-podria-ser-candidata-a-la-presidencia-de-mexico-1143456480.html

AMLO expresa su apoyo a Claudia Sheinbaum, quien podría ser candidata a la presidencia de México

AMLO expresa su apoyo a Claudia Sheinbaum, quien podría ser candidata a la presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refrendó su apoyo hacia Claudia Sheinbaum, quien fue elegida como la nueva coordinadora nacional de los... 07.09.2023

"Desde el inicio lo sostuve: yo apoyo a Claudia Sheinbaum (...). Hoy ya dejo de ser la dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum por la tarde-noche" de este 7 de septiembre, comentó en conferencia de prensa.El mandatario mexicano igualmente celebró los resultados de la contienda interna de Morena, donde Sheinbaum fue la ganadora en las cinco encuestas aplicadas."Creo que fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito. La costumbre, por décadas, siglos, era la imposición, el dedazo. El presidente en turno decidía sobre el sucesor. Eso se impuso durante mucho tiempo. Los jóvenes tienen que conocer toda esta historia porque, como lo hemos dicho varias veces, no había democracia en México. Nunca se arraigó el hábito democrático en nuestro país, también por eso los grandes y graves problemas nacionales", recordó.López Obrador agregó que el ejercicio celebrado dentro del partido oficialista se derivó de las luchas que, durante décadas, han librado diversos actores políticos y sociales."En este marco, se presentó este ensayo muy importante para que, mediante una encuesta o varias encuestas, se decidiera quién iba a continuar como dirigente del movimiento de transformación que nosotros llevamos a cabo, retomando la lucha de muchos mexicanos que iniciaron un movimiento para hacer del país, una nación próspera y justa: muchos campesinos, obreros, dirigentes políticos y sociales, algunos ya se nos adelantaron. A nosotros nos tocó consumar ese proceso y se le tiene que dar continuidad. Por eso se eligió a quien voy a entregar la dirección del movimiento de transformación", destacó.¿Y Marcelo Ebrard?Sobre las tensiones que se generaron debido al posicionamiento del excanciller mexicano Marcelo Ebrard, quien también participó en la contienda interna de Morena para decidir quién mostrará la ruta a seguir hacia las elecciones de 2024 y quedó en segundo lugar en las encuestas, el presidente mexicano reiteró que debería sumarse al proyecto que él ha encabezado desde 2018.El mandatario de México hizo hincapié en que tanto Ebrard como el resto de los políticos deben continuar luchando contra el clasismo, racismo y la corrupción. No obstante, acerca de la posible salida del también ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México del partido oficialista, López Obrador dijo que puede tomar la decisión que más le convenga.Ebrard "puede hacer lo que considere más conveniente y, como él comprenderá y todos, yo tengo que hacer valer lo que sostuve" sobre los resultados de Morena, declaró posteriormente.

