Marcelo Ebrard: el político que busca sorprender y quedarse con la nominación de Morena

Marcelo Ebrard: el político que busca sorprender y quedarse con la nominación de Morena

El excanciller, colaborador de Andrés Manuel López Obrador desde cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, se ha ubicado por detrás de Claudia...

Marcelo Ebrard, operador político consumado y funcionario con una amplia trayectoria, en la que ha portado los colores de distintos partidos, busca por estas horas conseguir el que sería su mayor triunfo: alzarse con la nominación presidencial para representar al partido gobernante —el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)— en los comicios federales del 2024.Desde que oficializara, en octubre del 2021, mediante una entrevista radiofónica, sus aspiraciones de llegar a Palacio Nacional, los medios han presentado la batalla por ser el continuador de la llamada cuarta transformación (denominación concebida por el presidente López Obrador para bautizar su sexenio) como una pelea entre dos contendientes: la hasta hace poco jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el propio Ebrard, quien ya sucedió al tabasqueño una vez, como mandatario de la capital mexicana, entre 2006 y 2012.Casi dos años después del anuncio de sus intenciones, esos serán los dos nombres en los que estarán puestas todas las miradas el próximo miércoles 6 de septiembre, cuando se conozca quién será el ganador del proceso selectivo de Morena, unas internas marcadas por las denuncias de favoritismo hacia Sheinbaum realizadas principalmente por el propio Ebrard contra la cúpula del partido gobernante.En su precampaña para ser coronado como "coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación" (nombre oficial del precandidato oficial de Morena), Ebrard ha enfatizado sus credenciales como colaborador fiel y experimentado de López Obrador, el popular presidente mexicano que, debido a lo que establece la ley electoral, que no permite la reelección, deberá dar paso a un costado y proclamar a un heredero de su movimiento político, que, apenas en su primera elección federal, rompió con la hegemonía de los partidos tradicionales PRI y PAN a la hora de llegar a la presidencia y se alzó con el poder en una elección arrolladora en 2018.Ebrard en efecto ha acompañado en numerosas oportunidades a López Obrador cumpliendo distintas funciones, ya sea a nivel local o, más recientemente, como funcionario federal, encabezando durante casi todo el actual sexenio la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), un cargo idóneo para el político no solo por sus estudios en el ámbito en el Colegio de México, sino también por sus fluidas conexiones con dirigentes internacionales y su propia crianza rodeado del idioma y la cultura de Francia, país del que eran oriundos tanto sus abuelos paternos como maternos, quienes se establecieron en México a comienzos del siglo XX.Cuando López Obrador lideró la jefatura de gobierno del entonces Distro Federal (2000-2005), Ebrard se desempeñó primero como secretario de Seguridad Pública y luego de Desarrollo Social capitalino, gestiones que le dieron por primera vez una alta visibilidad política y mediática.No se trataba, sin embargo, de su primer rol dentro de la función pública. En 1981 entró a trabajar en el Gobierno capitalino dentro de la Secretaría de Planeación y Presupuesto y, tras el devastador terremoto de 1985, que dejó miles de muertos, casi todos en la capital mexicana, le tocaría participar en la reconstrucción de la ciudad desde el Programa de Renovación de Vivienda Popular.Poco tiempo después, Ebrard fungió como director general del Departamento del Distrito Federal. En 1989, la carrera meteórica del político alcanzaría un nuevo peldaño, al ser designado como secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el entonces Distrito Federal, cargo que ocuparía por tres años y que tuvo como coronación las elecciones locales de 1991, donde el tricolor triunfó en los 40 distritos electorales de la ciudad.Ese éxito en las urnas sería retribuido con el nombramiento del operador como secretario general de gobierno del DF, durante la Administración del entonces regente de la capital, el priista Manuel Camacho Solís, su gran mentor político y quien lo designaría posteriormente como subsecretario de Relaciones Exteriores durante su breve función como canciller de la república en los estertores del salinismo (1988-1994).Sin embargo, su ascenso fulgurante comenzaría a frenarse el 23 de marzo de 1994, cuando fue asesinado el candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, favorito para llegar a Palacio Nacional —la sede del ejecutivo federal—.Luego del magnicidio, Manuel Camacho —quien ya había sido ignorado inicialmente al negársele la candidatura que el presidente Carlos Salinas de Gortari decidió facilitar a Colosio, lo que desató una crisis dentro del PRI por su negativa a aceptar su derrota— quiso que esta vez la designación cayera sobre él, algo que por segunda vez no sucedería, al ser el economista y entonces secretario de Educación Pública (SEP) Ernesto Zedillo el elegido.Este hecho terminó por distanciar a Camacho (y por ende, a su fiel colaborador Ebrard) de la cúpula del tricolor, resultando en el ahora precandidato morenista alejándose de la primera plana política de entonces por un par de años.De todas maneras, el regreso—por lo bajo— de Ebrard no tardaría en llegar, al ser electo en 1997 como diputado federal de la LVII Legislatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el que poco tiempo rompería, declarándose legislador independiente.Fue durante esa travesía por el desierto de la política mexicana, una vez alejado del PRI, que Ebrard se acercaría a López Obrador, por ese momento dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el flamante partido izquierdista liderado por Cuauhtémoc Cárdenas, que le había arrebatado al PRI la jefatura de la Ciudad de México en 1997. En el PRD, Ebrard vio la posibilidad de volver a ingresar por la puerta grande a la política mexicana bajo los lineamientos socialdemócratas de la nueva formación, y arropado por López Obrador, con quien había trabado una buena relación durante los plantones del entonces líder tabasqueño en la plaza del Zócalo a comienzos de la década de 1990.Esta trayectoria política vasta y multipartidaria, y su conocida ambición por ocupar la silla presidencial, que en el pasado lo ha llevado incluso a enfrentarse con López Obrador en las internas del PRD para ser el candidato en las elecciones del 2012 (Ebrard declinaría en favor del tabasqueño tras perder unas cuestionadas internas), ha sido uno de los puntos que lo han perjudicado de cara a obtener la nominación morenista.Y es que para los partidarios de Sheinbaum (entre los que se encuentra, según la opinión de varios analistas, el propio López Obrador), la exjefa de Gobierno de la capital representa una continuidad más "pura" del proyecto morenista, al tratarse de una candidata con menos recorrido político y siempre secundando al actual presidente durante sus años como funcionaria.Ebrard, sin embargo, ha construido un perfil propio, pero con el suficiente talento político para nunca alejarse demasiado del fundador de Morena, en un ejercicio de equilibrismo político que ha quedado patente durante la precampaña presidencial, en la que el excanciller acusaba vigorosamente a Morena de favorecer las aspiraciones de Sheinbaum, pero cuidándose de jamás hacer responsable al presidente de esta supuesta parcialidad.Para sus críticos —que los tiene muchos, también entre el sector más ortodoxo de Morena— Ebrard está más cerca del neoliberalismo priista de la década de 1990, debido a sus lazos aceitados con Estados Unidos (trabajó promocionando el voto latino para la candidatura de Hillary Clinton en el 2016) y a un pragmatismo centrista que lo convirtieron, durante sus años como canciller, en el funcionario mejor evaluado entre los simpatizantes de la oposición del gabinete presidencial de AMLO.Ni siquiera el trágico desplome ocurrido en 2021 en la línea 12 del Metro, inaugurada durante los últimos meses del mandato de Ebrard como jefe de gobierno y envuelta en una serie de investigaciones judiciales que provocaron su exilio tras salir del ayuntamiento capitalino, logró descarrillar la candidatura del excanciller, apenas viéndose afectada su popularidad en las semanas posteriores al accidente y, por el contrario, recuperándose casi inmediatamente.Por su parte, los ebradistas aseguran que el excanciller representa una "continuidad con cambio" de los postulados de López Obrador, combinando las políticas sociales del hoy jefe de Estado y su visión humanista con un mayor énfasis en la gestión y la integración económica de México al mundo, opuesto a lo que ven como un proteccionismo inflexible del actual mandatario, quien se ha declarado admirador del expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), recordado por decretar la nacionalización del petróleo a finales de la década de 1938 y los ferrocarriles, así como impulsar un nacionalismo a ultranza como base del crecimiento.Precisamente, la aversión de López Obrador por los viajes de Estado y las reuniones internacionales propiciaron el alto perfil que Ebrard se labró durante su gestión como canciller mexicano, al representar al país en cumbres y gestiones que tradicionalmente caerían bajo la órbita de las funciones presidenciales, y exhibiendo lo que muchos veían como un "ensayo" del secretario como futuro jefe de Estado.Sus colaboradores también apelan al buen recuerdo que los mexicanos tienen de su gestión como mandatario de la Ciudad de México, cuando financió la creación de numerosos hospitales y becas para estudiantes, a la vez que impulsó una agenda progresista moderna y ecológica.Su campaña también se ha ocupado de abordar las problemáticas que sienten todos los días los ciudadanos a pie, como el aumento de la inseguridad pública, en un contexto en el que la violencia derivada de la criminalidad ligada al narco se ha disparado a números récord.En ese aspecto, Ebrard presentó un ambicioso programa para combatir la delincuencia, titulado "Plan Ángel". La inciativa, que el exjefe de la Policía capitalina dijo que redundaría en "el México más seguro de la historia", gira en torno al reconocimiento facial, la utilización de drones y la creación de bases de datos elaboradas con inteligencia artificial.Varios especialistas y activistas criticaron el anuncio, advirtiendo que el plan podría resultar en la violación de privacidad y que la seguridad de los datos recogidos no está garantizada, además de señalar que el plan se enfoca demasiado en la parte tecnológica y evita entrar en el fondo del problema que lleva a los jóvenes a enrolarse en las filas de los cárteles.Sin embargo, los asesores de Ebrard afirman que el excanciller es el único con los pergaminos para atender la crisis de inseguridad que atraviesa el país latinoamericano."Si quieren los mexicanos que el país se recomponga y se ordene, tienen que votar a Ebrard", le dijo a Sputnik el exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en la Administarción de Marcelo Ebrard, Manuel Mondragón y Kalb, añadiendo que un Gobierno suyo garantizaría una verdadera preocupación por la seguridad pública, pero cuidadosa de jamás violar los derechos humanos."A mí me ha costado defender lo que creo. Ustedes pueden dividir el mundo en dos: a quien le ha costado defender lo que cree y al que no cree en nada y nunca ha tenido costo alguno. Nosotros creemos en algo. Queremos cambiar la realidad", declaró Ebrard el 20 de marzo en la presentación de su libro El camino de México, evento que funcionó como lanzamiento no oficial de su candidatura a presidente. En las próximas horas veremos si el excanciller, quien ha soñado con llegar a Palacio Nacional durante los últimos 20 años, finalmente tendrá la oportunidad de competir por la presidencia y cambiar la realidad de México.

