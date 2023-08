"Él da la línea, marca la agenda y la narrativa": el trasfondo político de las mañaneras de AMLO

https://sputniknews.lat/20230822/el-da-la-linea-marca-la-agenda-y-la-narrativa-el-trasfondo-politico-de-las-mananeras-de-amlo-1142908312.html

Uno de los 100 compromisos que López Obrador hizo al tomar posesión de su cargo como presidente de México fue que, diario, a las 6:00 horas, encabezaría una reunión con su gabinete de seguridad en Palacio Nacional —sede del ejecutivo federal— en aras de "garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos". Y lo ha cumplido. También de lunes a viernes, casi religiosamente, el presidente se presenta ante los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. Desde ese espacio, el mandatario lo mismo ha informado avances de su Gobierno que se ha enfrentado frontalmente con periodistas e instituciones, y hasta ha enviado poderosos mensajes a Estados Unidos y Latinoamérica. Desde diciembre de 2018, cuando el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) asumió su cargo como presidente, ha encabezado más de 1.100 emisiones que han encontrado cabida en redes sociales y que en promedio duran 114 minutos cada una. Hasta el 21 de agosto de 2023, el jefe del ejecutivo federal había dado alrededor de 174 horas de conferencia de prensa, alrededor de 7,2 días continuos.Una vieja fórmula con nuevos finesEl espacio diario de información se ha bautizado como "la mañanera" por su arranque tempranero, un ejercicio distintivo de López Obrador no solo como presidente, pues ese tipo de conferencias tuvieron su origen cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2006), hoy Ciudad de México.En entrevista con Sputnik, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Contreras Vázquez indica que, como gobernante local, con la mañanera López Obrador logró poner los temas de la capital en la agenda nacional, mientras que como presidente del país ha podido marcar "el ritmo de la agenda política" en las entidades.De acuerdo con el también académico y doctor en ciencia política Hugo Luis Sánchez, aunque la conferencia de prensa matutina es una vieja fórmula, lo cierto es que durante su paso como mandatario local capitalino "era cuidadoso y poco confrontativo", lo cual contrasta con lo que ahora podemos observar. ¿Una tribu política o un ring? Desde la mañanera, el dirigente latinoamericano se ha enfrentado a varios sectores, que abarcan a los empresarios, catalogados por él mismo como "neoliberales", hasta medios de comunicación y periodistas, quienes protagonizan la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, sobre la propagación de noticias falsas. Para el analista Hugo Luis Sánchez, la mañanera y su formato benefician puramente al mandatario López Obrador y a su Gobierno. Sin embargo, para el académico Javier Contreras Vázquez el hecho de que el mandatario aborde y señale ciertos temas también contribuye a la democratización del país, pues permite que la ciudadanía tenga mayor información e interés por el acontecer político. "Viéndolo de la forma más noble, brindan mayor información a la ciudadanía acerca de procesos con los cuales no nos encontramos familiarizados", afirma el especialista.Una comunicación política viralEn febrero de este año, la administración de Gustavo Petro, presidente de Colombia, presentó un programa de noticias en un intento por tener una comunicación más directa con la población.El programa "Colombia Hoy" tiene una emisión en línea de lunes a viernes de 6:00 a 9.00 horas, el horario de los programas radiales comerciales más escuchados, y se emite por el Canal Institucional, televisión pública.Aunque el formato puede parecer similar al del mandatario mexicano, lo cierto es que difícilmente un programa logrará ser tan exitoso como la fórmula de López Obrador, aseguran los expertos consultados por Sputnik. Y es que en abril pasado las mañaneras del mandatario se colocaron en el sexto lugar de contenido audiovisual en habla hispana más consumido a nivel mundial, de acuerdo con la agencia de datos StreamCharts. "A diferencia de los políticos tecnócratas y neoliberales que nos hablaban con muchos datos ininteligibles e incomprensibles para muchas personas, Andrés Manuel López Obrador comunica de una forma muy simple y le habla al de la tiendita, le habla al taxista, le habla a las personas que se quedan en casa trabajar y le habla a todos los públicos", agrega. A pesar de la simplicidad del presidente López Obrador para informar, esto no quiere decir que las discusiones que se ponen sobre la mesa sean de bajo nivel, sino que es una comunicación de espectro más amplio, diferencia.

