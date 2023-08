https://sputniknews.lat/20230822/amlo-anuncia-que-boyas-del-muro-acuatico-entre-texas-y-mexico-ya-estan-en-el-territorio-de-eeuu-1142928801.html

AMLO anuncia que boyas del 'muro acuático' entre Texas y México ya están en el territorio de EEUU

"Hace dos días, y que bueno que lo hizo, ya el gobernador de Texas [Greg Abbott] mandó a recorrer a su territorio las boyas. Ya quitaron las bases que utilizaron para ponerlas con alambre de púas. Ya se hizo eso y nosotros lo tenemos que informar al pueblo de México y a nuestros paisanos, que hay muchos en Texas que esto no lo vieron bien. Muchos protestaron porque México merece respeto. Somos un país independiente, autónomo; no dependemos de un país extranjero, no somos colonia", dijo en conferencia de prensa.El mandatario mexicano reiteró que las acciones de Abbott son politiquería, ya que las cuestiones migratorias son materia de los Gobiernos federales, no locales."Esto no corresponde al gobernador de Texas. Eso tiene que ver con la política internacional, todo lo de asuntos fronterizos. Es como aquí en México: los gobernadores no pueden hacer relaciones con Gobiernos extranjeros", destacó.El resumen del casoEl 7 de julio pasado, las autoridades del estado de Texas comenzaron la instalación de la barrera flotante alegando que la medida servirá para detener la migración hacia Estados Unidos. Sin embargo, el 75% de estas boyas están instaladas en el lado mexicano, acusa el Gobierno del país latinoamericano.El 15 de julio, México envió una nota diplomática al Gobierno texano por la instalación de esta barrera, ubicada exactamente en la parte que divide la ciudad de Eagle Pass, Texas, con Piedras Negras, Coahuila.A decir de las autoridades mexicanas, el Gobierno de Greg Abbott podría estar violando el artículo 17 del Tratado de Aguas Internacionales de 1944, que señala que "el uso del cauce de los ríos internacionales para las descargas de aguas de avenida o de otros excedentes será libre".Posteriormente, la Administración Biden informó el 24 de julio que demandó a Texas por el mismo asunto. La querella fue presentada en un tribunal federal de Austin, Texas, con el argumento de que el Gobierno del sureño estado violó las leyes que rigen las vías fluviales navegables, al erigir las barreras sin solicitar primero los permisos del país.Adicionalmente, en el alegato se mencionó que las barreras amenazan la navegación y la seguridad pública, y presentan preocupaciones humanitarias.El pasado 3 de agosto, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México denunció el hallazgo de dos cuerpos en la zona del "muro acuático".Para el 10 de agosto, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, donde exigió el retiro de las boyas."Grato encuentro con Alejandro Mayorkas sobre temas contingentes y de medio plazo. Reiteré que es esencial la remoción de las boyas instaladas en territorio mexicano en el río Bravo. Confirmé la disposición de México por abrir más vías de movilidad regular, ordenada y segura", apuntó la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

