"No es que no quiera, no puede": ¿por qué AMLO no apuesta por una economía del Sur y los BRICS?

"Tenemos que ver hacia el sur y no darle la espalda a los países de nuestra América", dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su... 21.08.2023, Sputnik Mundo

Si bien en declaraciones el mandatario mexicano ha destacado en varias ocasiones la importancia que tiene económica y socialmente la unidad regional latinoamericana, las acciones que ha emprendido desde su gestión han sido más simbólicas que tangibles, opina el doctor en economía por la Universidad de Mánchester Moritz Cruz. De acuerdo por el especialista, es innegable que durante el Gobierno de López Obrador ha habido mayor acercamiento que en sexenios anteriores con Centro y Suramérica, como por ejemplo mediante las pláticas que sostuvieron México y Bolivia por el litio y la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación que suscribieron los presidentes de México, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela y San Vicente y las Granadinas. Pese a esto, explica, la economía mexicana está anclada a su principal socio económico y vecino del norte: Estados Unidos, pues, de acuerdo con datos proporcionados por la Oficina del Censo norteamericana, el comercio total entre ambas naciones alcanzó los 396.600 millones de dólares en el primer semestre de 2023. "En la parte real, no. No puede, realmente, no es que no quiera, sino que geográficamente y económicamente México ha crecido hacia el norte y eso le ha impedido materializar cualquier plan que tenga fuerte, de forma comercial, con América del Sur", explica el especialista y también docente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Cruz apunta que uno de los factores de mayor peso para que el país latinoamericano no pueda virar del todo su economía hacia el sur del continente americano es la "inercia que trae la economía mexicana a partir del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y ahora el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá)". Con él coincide el economista mexicano Óscar Rojas, quien sentencia en entrevista con Sputnik que "México está apenas en un proceso de reconstrucción, entonces no tiene todavía los elementos suficientes para hacer un desanclaje del esquema al cual ha sido inducido durante básicamente todo su historia moderna".Los otros frenos de México De acuerdo con Moritz Cruz, fenómenos como el nearshoring (aproximación estratégica de cadenas de suministro) y la estrategia estadounidense de traer más empresas a México ha dificultado el estrechamiento de lazos comerciales con la región latinoamericana. Al respecto, Rojas señala que a México le toca a lidiar cercanamente con el poder hegemónico que ejerce Estados Unidos. "Aquí es muy muy importante y a nivel de integración al que se llegó, no es un detalle menor", apunta. El poder de los BRICS y las intenciones de LatinoaméricaEn números exactos, los BRICS representan más del 31,5% del Producto Interno Bruto (PIB) global y el 42% de la población mundial, por ello el bloque es un factor de interés a nivel global. "A los BRICS les falta integración y consolidarse porque son procesos relativamente nuevos, entonces todo país que se incluya dentro de esta propuesta, lo que están haciendo es decir que están en un lucha interna por recuperar la planificación no injerencista", indica, en tanto, Rojas. Debido a la importancia económica que representa el grupo, más de 20 países muestran interés para integrarse al bloque. Entre ellos hay Estados de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras y Venezuela.El primer país latinoamericano que decidió unirse al bloque fue Argentina. El 24 de junio de 2022, el presidente del país, Alberto Fernández, pidió la incorporación del Estado a los BRICS. El Gobierno boliviano confirmó que el pasado 12 de junio expresó oficialmente su interés de formar parte del bloque. El 3 de agosto, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informó que el presidente, Nicolás Maduro, formalizó la petición del país latinoamericano para ingresar a los BRICS.

