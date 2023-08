https://sputniknews.lat/20230818/eeuu-ha-cometido-errores-catastroficos-que-afectan-al-dolar-y-benefician-a-los-brics-1142814129.html

EEUU ha cometido "errores catastróficos" que afectan al dólar y benefician a los BRICS

La crisis ucraniana ha provocado cambios de gran magnitud en el orden económico mundial nunca vistos desde el final de la Guerra Fría. El reputado economista... 18.08.2023, Sputnik Mundo

Los países del BRICS están ultimando los preparativos para la cumbre del 22 al 24 de agosto en Sudáfrica, con la ampliación del bloque, nuevas infraestructuras económicas, la expansión del comercio en monedas locales y herramientas para reducir el dominio de Estados Unidos en las finanzas mundiales entre los puntos clave de la agenda.También se ha debatido la creación de una moneda común BRICS, algo que podría reforzar drásticamente la posición del bloque en los asuntos mundiales, aunque el consenso parece ser que puede ser necesaria una mayor cooperación entre los gigantes comerciales del bloque, China y la India, antes de que tal idea sea viable."No es casualidad que esta abreviatura suene como la palabra 'ladrillos' en inglés", observó el funcionario ruso, sugiriendo que el nombre es un guiño sutil al hecho de que "estos son de hecho los bloques de construcción en los cimientos de un mundo verdaderamente libre e igualitario", un mundo multipolar donde la soberanía nacional, la identidad y el desarrollo económico están en primer plano.La cumbre de los BRICS se produce en medio de una oleada de noticias recientes sobre los esfuerzos realizados por los distintos países para encontrar alternativas al dólar en el comercio, incluidos los canjes de divisas y el creciente rechazo de los países del Sur Global a plegarse a la línea de sanciones contra los adversarios de las naciones occidentales.La posición del dólar, ¿en picada?"Ese es el problema pertinente" para Estados Unidos y el resto del mundo en la actualidad, dijo Roberts, y no los interminables debates sobre las perspectivas de una recesión, o incluso quién es el actual ocupante de la Casa Blanca.Ahondando en la historia de la condición del dólar como moneda de reserva mundial —desde la creación del orden financiero mundial basado en los Acuerdos de Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial hasta el acuerdo del presidente Nixon con Arabia Saudita para crear el petrodólar en la década de 1970—, el economista señaló que la condición de moneda de reserva ha dotado a Washington del poder de crear dinero y deuda de la nada, así como de facilitar políticas económicas que ningún otro país de la Tierra podría permitirse implementar."Todos los bancos centrales mantenían sus reservas en dólares o en activos denominados en dólares, bonos del Tesoro estadounidense y, en la actualidad, acciones estadounidenses. Así que ha habido una enorme demanda de activos denominados en dólares, activos financieros, acciones y bonos, letras que todos los bancos centrales extranjeros mantienen como reservas. Así es como resuelven sus diferencias comerciales", abunda el economista. A pesar de que los déficits de más de un billón de dólares se han convertido en "parte de la vida estadounidense", y de que Estados Unidos se ha endeudado aún más al deslocalizar su base manufacturera a Asia, a la mayoría de los economistas estadounidenses, aparte de un puñado de conservadores fiscales, no parece importarles este estado de cosas, quizá esperando que dure para siempre."Pero, ¿qué está cambiando? Bueno, vemos con las sanciones estadounidenses a Rusia y otros países y la tendencia de estas sanciones a expandirse y simplemente aplicarse en cualquier lugar ahora a cualquier punto. Esto ha hecho que otros países se den cuenta de que mantener nuestras reservas en dólares significa que también estamos bajo el pulgar de los estadounidenses. Si no cumplimos su política exterior, su política financiera, pueden confiscar nuestras reservas, como hizo Washington con Rusia", afirmó Roberts.En combinación con los esfuerzos de Washington por utilizar el dólar para afectar a la capacidad de los adversarios de participar en el comercio internacional, estos países, y otras naciones, han empezado a buscar alternativas a la divisa estadounidense.La hegemonía neoliberal: motor de EEUUEl especialista cree que el "objetivo principal" del establishment neoconservador a cargo de la política exterior estadounidense es simple: "Impedir el ascenso de cualquier país que pudiera servir de freno al unilateralismo estadounidense". Sin embargo, irónicamente, el uso de herramientas fiscales punitivas, ya sean las sanciones contra Rusia o la guerra comercial contra China, solo ha facilitado el abandono gradual del dólar, lo que ha provocado que los hipotéticos problemas fiscales de Estados Unidos, pensados durante mucho tiempo, se hayan convertido en "reales por primera vez."Según el economista, parece que los responsables políticos no pueden hacer gran cosa para frenar la crisis. Y algo peor: los economistas neoliberales a cargo de la política no parecen querer realmente hacer ningún cambio."Ya está ocurriendo. Se trata de algo gradual que irá cobrando impulso a medida que avance y los resultados se hagan más evidentes. La gente se apresurará a salir del dólar y, cuando eso empiece, entonces el proceso avanzará más rápido. Esa es mi explicación de cuál es la situación real. Por supuesto, es ignorada. No hay discusión sobre esto. Si la Reserva Federal lo sabe, no hay señales de que lo sepa. Si el Tesoro de los EEUU lo sabe, no hay señales de que lo sepa. Los economistas neoliberales fingen que nada ha cambiado realmente... Pero de lo que no se dan cuenta es de que no se necesita una moneda de reserva", dijo Roberts.El experto sostuvo que la economía rusa "es muy poderosa" gracias a sus enormes reservas energéticas y su gran potencial agrícola. Sobre la economía china consideró que es "una gran economía manufacturera", mucho mayor que la de Estados Unidos. "[Rusia y China] son países con monedas que tienen una base real y no son vulnerables como el dólar", explicó el economista, subrayando que actualmente es posible que los países comercien en sus propias monedas y que liquiden sus balanzas comerciales en sus propias divisas.El mito neoliberalRoberts rechaza el argumento económico neoliberal de que simplemente no hay alternativa al dólar. También está en desacuerdo con que Estados Unidos sea el espacio donde el estado de derecho económico está asegurado. "Miren, en primer lugar, no hay estado de derecho. ¿Qué pasó con las reservas del banco central ruso? Las robaron. Si tienes un estado de derecho, no puedes robar las reservas bancarias de un país. ¿Qué pasó con el oro de Venezuela? Fue robado... Si hay estado de derecho, ¿cómo excluyes a la gente del sistema SWIFT? ¿Cómo les impones sanciones porque no apruebas una política suya que no tiene nada que ver contigo?", afirmó el observador.En segundo lugar, Roberts señaló que Washington es el único país que "vomita" niveles peligrosos de deuda "de muchos, muchos billones", y que ninguna otra gran potencia del planeta se encuentra en la misma situación económica que Estados Unidos gracias a las "estupideces" de los economistas neoliberales.Las monedas de reserva como dominio El doctor Roberts insistió en que el mundo moderno no necesita una moneda de reserva, ya sea el dólar o una alternativa porque, a diferencia de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, las principales naciones son lo suficientemente fuertes económicamente como para prescindir de ella."La moneda de reserva se originó bajo el Imperio Británico. Pero dominaron el mundo. Tienes que recordar: el sol nunca se pone en el Imperio Británico. No solo eso, controlaban el comercio, tenían estos acuerdos comerciales que el presidente Roosevelt les hizo abandonar por su apoyo en la Segunda Guerra Mundial. Así que el origen de la moneda de reserva fue el poder británico, su dominio mundial del comercio", explicó.Y prosiguió: "Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses desmantelaron el Imperio Británico y tomaron el papel de moneda de reserva. Y lo hicieron a propósito porque le da a ese país con la moneda de reserva un enorme poder. Podían pagar sus propias facturas creando dinero... No tienes que hacer cosas que vendes a otros por dinero para pagar tus facturas a la gente a la que compras. Basta con crear dinero. Esa es la ventaja de ser la moneda de reserva. Esa es la ventaja que Washington está dispuesto a perder. Y, por supuesto, significa que pierde su poder". En lugar de hacer algo para tratar de apuntalar la situación del dólar, los responsables políticos estadounidenses solo han asustado a los países amenazándolos con confiscar los activos extranjeros, o desindustrializando la propia base manufacturera de Estados Unidos, empobreciendo a la clase estadounidense y dejándola como una nación dependiente, en lugar de autosuficiente.En lugar de una moneda de reserva, él ve potencial en el oro, en monedas sólidas de países con una política económica sólida, y la posibilidad de que los países mantengan partes de sus reservas en las monedas de las naciones con las que comercian."Por supuesto, esto eleva el coste de transacción de los pagos internacionales porque hay comisiones por cambiar una moneda por otra. Pero eso es mucho menos problemático que tener una moneda de reserva que permite a la moneda de reserva financiarse a costa de todos los demás", destacó Roberts."Verán, el mundo no es consciente de ello, pero financiaron todas las guerras de Estados Unidos en Medio Oriente. Están financiando la guerra de Estados Unidos en Ucrania contra los rusos. Eso es lo que significa tener una moneda de reserva. La moneda de reserva es financiada por todos los demás", resumió el experto.

