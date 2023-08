https://sputniknews.lat/20230818/trump-advierte-que-eeuu-se-esta-yendo-al-infierno-ante-la-desdolarizacion-1142767270.html

Trump advierte que EEUU "se está yendo al infierno" ante la desdolarización

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió de que los días del predominio del dólar estadounidense en el comercio mundial podrían estar contados... 18.08.2023, Sputnik Mundo

"Nuestro país se está yendo al infierno y no vamos a ser el chico grande", dijo Trump durante una entrevista televisada este 17 de agosto. Según él, el impacto del declive del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial es "mayor que perder cualquier guerra". "Miren nuestros aeropuertos, miren nuestras terminales, miren nuestras carreteras sucias y rotas y todo lo demás: somos como un país del Tercer Mundo", sostuvo el republicano. El exmandatario recordó que el dólar es uno de los instrumentos más poderosos que tiene su país. Sin embargo, advirtió que "China quiere sustituirlo por el yuan", algo que, dijo, era impensable hasta hace no muchos años. "Ahora la gente lo está pensando", aseguró. En el último año, países de todo el mundo han tomado importantes medidas para descentralizar sus economías del dólar estadounidense, como la adopción de otras divisas como moneda de cambio y la compra de otras para cambiar el equilibrio de sus reservas y no depender tanto del billete verde. A principios de este año, la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reconoció que muchos Estados estaban "pensando en una alternativa" al dólar, posiblemente en forma de monedas digitales de bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés) como las lanzadas por Rusia y China en los meses posteriores. Otros, como el Viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Pankin, el enviado de Irán a Moscú, Kazem Jalali, y el Ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro, han anticipado un alejamiento mucho más rápido del dólar, gracias a las sanciones estadounidenses que impiden a muchos países comprar activos clave, como gas, carbón, fertilizantes y aparatos electrónicos, a países como Rusia y China.Donald Trump es aspirante presidencial y pretende competir en las elecciones de 2024 tras haber fracasado en su intento de mantenerse en el cargo en 2020, cuando perdió los comicios frente al ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En la actualidad, el republicano lidera el pelotón de popularidad no solo entre los candidatos republicanos a la nominación presidencial del Partido, sino también en comparación con los aspirantes demócratas a Biden.Uno de los temas principales de sus campañas para 2020 y 2024 ha sido que solo él tiene las claves para detener e invertir el supuesto declive de Estados Unidos, como resume su lema característico Make America Great Again. El magnate considera que la Presidencia de Biden ha echado abajo los logros conseguidos durante sus cuatro años anteriores en el poder.En su entrevista, Trump culpó a la política energética de Biden por el aumento del coste de la vida y la inflación del dólar, diciendo que es "tan triste" que el presidente estadounidense frene la perforación de petróleo en tierras federales y en alta mar.

