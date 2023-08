https://sputniknews.lat/20230817/los-medios-tergiversarian-el-sentido-multipolar-de-los-brics-en-beneficio-de-occidente-1142763667.html

La exageración de los medios occidentales sobre los BRICS expone una "mentalidad de Guerra Fría"

La exageración de los medios occidentales sobre los BRICS expone una "mentalidad de Guerra Fría"

Conforme se acerca la cumbre de los BRICS del 22 al 24 de agosto, los medios occidentales aumentan la difusión de percepciones negativas en torno a este grupo... 17.08.2023, Sputnik Mundo

Agencias internacionales han catalogado a los BRICS como "una fuerza geopolítica que puede desafiar el dominio de Occidente en asuntos mundiales", mientras que otros medios afirman que existen "desacuerdos" entre los miembros actuales sobre los procesos para integrar a nuevos países, como es el caso de Venezuela y Argentina.Uno de los especialistas que sostiene esta posición es el secretario general del Foro Financiero Mundial y director del Centro de Gobernanza Global para los BRICS, Feng Xingke, quien considera que esta cumbre tendrá como temas principales la expansión de la organización y el uso de una moneda común entre sus integrantes.Xingke considera que los BRICS no tienen la intención de confrontar a Occidente, sino de generar una plataforma multilateral internacional, que sea más inclusiva y esté orientada al desarrollo.No obstante, insiste el especialista, los medios impulsados por Washington y la Unión Europea (UE) no ven con buenos ojos este bloque porque "no quieren que la creciente influencia del mecanismo" pueda afectar o cortar "su monopolio de los asuntos internacionales".Por su parte, Jim O'Neill, economista británico y exsecretario comercial del Reino Unido conocido por acuñar el nombre del bloque, consideró absurdo que se piense que está cayendo la influencia de este grupo integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, al tiempo que la del G7 aumenta. Ambos especialistas coinciden en que, sin importar las preocupaciones occidentales, "la influencia del mecanismo BRICS continúa creciendo y su nivel de institucionalización ha mejorado constantemente a lo largo de los años".

