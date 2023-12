https://sputniknews.lat/20231229/el-oficialismo-mexicano-quiere-recuperar-el-voto-joven-para-las-presidenciales-de-2024-1146984523.html

El presidente Andrés Manuel López Obrador capturó en grandes números al electorado joven en las elecciones del 2018, pero no pudo retenerlo en los comicios de... 29.12.2023, Sputnik Mundo

El pasado 17 de diciembre, la aspirante de Morena a la presidencia de México, la doctora en ingeniería y exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó en el Parque Cantera a los flamantes miembros de su precampaña, un equipo de 22 hombres y mujeres a los que presentó como los "Jóvenes por la Transformación".La abanderada del partido oficial Morena, favorita para suceder a López Obrador, según todas las encuestas publicadas hasta la fecha, explicó que dicho grupo será el encargado de elaborar una plataforma que refleje los intereses y preocupaciones de los jóvenes mexicanos, con la promesa de convertir esas inquietudes en políticas públicas en caso de llegar al Palacio Nacional a finales del año próximo.Se trató de la primera señal por parte del partido gobernante sobre la necesidad de recuperar a un electorado que se volcó masivamente por López Obrador en las elecciones presidenciales del 2018, pero que luego no acompañó de la misma forma al oficialismo en los comicios intermedios del 2021, colaborando así no solo en el desplome de Morena en su histórico bastión y centro de poder del país, la Ciudad de México, sino también en la pérdida de la mayoría calificada del obradorismo en el Congreso.¿Podrá la Cuarta Transformación volver a inspirar a un electorado importante demográficamente —casi el 30% del padrón habilitado— pero históricamente esquivo, que apenas supera el 50% de participación en sus mejores elecciones? ¿O la novedad que representaba el entonces candidato López Obrador, que ha logrado transformar a su movimiento en apenas unos años en el partido hegemónico de México, ha definitivamente perdido brillo entre los más jóvenes?La apuesta son los programas de apoyo juvenilAlejandra Sánchez Espinoza tiene 26 años y es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de México (UNAM). Participó en la última campaña presidencial de Morena como coordinadora distrital en la Ciudad de México y ha formado parte del área de Regularización Territorial en la gestión de Claudia Sheinbaum al frente de la capital mexicana.Ahora, ha sido incluida en el equipo de asesores juveniles de la abanderada presidencial bajo el título de "promotora del humanismo mexicano en las juventudes". En diálogo con Sputnik, la militante morenista dijo que la pérdida de votos de la franja juvenil —entre 18 y 29 años— en las elecciones del 2021 estuvo motivada por factores circunstanciales, como la pandemia de COVID-19 y la falta de entusiasmo que usualmente afecta a los oficialismos en las elecciones que no son presidenciales, pero afirmó que el partido del presidente seguía siendo la mejor opción para los jóvenes mexicanos.En la Ciudad de México, dijo, está el ejemplo de la construcción de universidades públicas que no requieren de examen de admisión y que benefician, según ella, a quienes han tenido que trabajar desde chicos por necesidades familiares y no han podido dedicarle todo su tiempo al estudio, pero que quieren seguir aprendiendo y forjándose un mejor futuro. "O programas del gobierno capitalino como Jóvenes unen al Barrio, que ofrece a jóvenes retribuciones económicas por realizar acciones comunitarias, ayudándoles a salir del espiral de la marginalidad y las adicciones", añade. Su tarea, de promocionar entre las juventudes el "humanismo mexicano", designación que le ha dado el presidente López Obrador a su filosofía de gobierno, coincide con lo que, asegura, le preocupa a esa franja etaria. La morenista considera que el mensaje tanto del mandatario como de Sheinbaum, que prometió gobernaría según estos mismos lineamientos, resonará entre los jóvenes a la hora de elegir presidente."Yo creo que el humanismo mexicano les interesa a los jóvenes porque está basado en las cosas que les importan, como combatir el racismo y el clasismo, que todos tengan las mismas oportunidades y nadie se quede atrás. En cambio, lo que la oposición ofrece, con su candidata Xóchitl Gálvez, es regresar al poder al PRI y al PAN, partidos que se han destacado por hundir al país en la corrupción, el primero, y en una sangrienta batalla contra el narco, el segundo. Eso no es una oferta atractiva para los jóvenes, y creo que ellos votarán acorde", aseguró.¿Podrá la oposición arrebatar al electorado joven?Para Camila Martínez, que con 27 años aspira a ocupar la banca de diputada federal por la alcaldía de Benito Juárez, representando a Morena, el mayor desafío de la llamada Cuarta Transformación será lograr una comunicación eficaz del oficialismo hacia las juventudes mexicanas. De ese modo, dice, podrían convencerlos de que se acerquen a las urnas para "no dejar pasar una oportunidad de reafirmar lo conseguido y no retroceder", y optar por la candidata que, en su visión, mejor representa los ideales juveniles y más peleará por sus intereses: Claudia Sheinbaum. Al respecto, Martínez recuerda a Sputnik que Sheinbaum fue parte de los movimientos estudiantiles de la década de 1980 y afirma que ha demostrado que es una dirigente con una "sensibilidad especial" para abordar las causas sociales, como el feminismo y el medio ambiente. Sin embargo, durante diversas marchas y protestas feministas realizadas en los últimos años, Sheinbaum fue blanco de críticas por no haber sido plenamente solidaria y hasta represiva contra las manifestantes. Martínez destaca que la opositora Xóchitl Gálvez se ha rodeado de dirigentes con mucho camino recorrido del PAN y el PRI (como Margarita Zavala y Santiago Creel). Pese a ello, dice, se presenta como la renovación y la sociedad civil. Además, resalta que Gálvez ha nombrado a sus hijos Juan Pablo y Diana, que rondan la treintena, para encabezar la coordinación nacional de la campaña juvenil y de sus redes sociales, respectivamente."Xóchitl claramente ha apostado por la vieja política y por el nepotismo, mientras que Claudia ha buscado a jóvenes que se han destacado por su vida académica y por su militancia para pedirles ideas frescas. Creo que por algo Claudia aventaja por 20 o 25 puntos a la candidata de la alianza opositora", pondera Martínez."AMLO no tiene afinidad con la cultura juvenil"Sin embargo, no todos creen que el oficialismo la tendrá tan fácil para volver a seducir a los votantes jóvenes en el 2024. El académico Harim Gutiérrez, analista y profesor de historia política de México en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), le dijo a Sputnik que si bien la oposición no ha exhibido todavía una propuesta atractiva para ese grupo, la campaña de Sheinbaum deberá contrarrestar el lastre que el propio López Obrador podría ser para atraer a votantes de esa franja."Todas estas cosas lo han mostrado como un líder que no está en diálogo con los jóvenes, y ha exhibido una visión paternalista con respecto a ellos, como si solamente se trataran de sujetos que necesitan ser beneficiarios de sus planes sociales", añade.Gutiérrez admite que la polémica salida de la contienda del gobernador Samuel García, un candidato milennial con una gran llegada en redes sociales, hace que tanto Morena como la coalición opositora tengan en teoría el camino más despejado para conseguir el voto joven, cree que por el momento ninguna de las dos candidatas podrá conseguir los altos guarismos que obtuvo López Obrador entre los ciudadanos de 18 a 29 años en el 2018, aunque cree que la aspirante oficialista corre con ventaja."Xóchitl ha soltado ocurrencias como lo de presentar un avatar virtual, supuestamente con la idea de atraer a los más jóvenes, y las reacciones han sido más de mofa que otra cosa. Lo mismo con el anuncio de que sus hijos serán sus jefes de campañas juveniles y de redes, que también generó críticas", observa el experto. "Y si bien Sheinbaum no podrá aprovecharse del mismo discurso antisistema que tan buenos resultados le dio a López Obrador, creo que entre las dos es la que se ve más fuerte para obtener el voto joven, y la que al menos ha demostrado que sabe que debe contar con un equipo profesional que le hable a ellos. Eso ya es un primer paso que aún no se ha visto en la oposición", concluye.

