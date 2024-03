https://sputniknews.lat/20240314/eeuu-habria-dicho-en-privado-a-israel-que-si-apoya-una-ofensiva-de-precision-en-rafah-1148939052.html

EEUU habría dicho en privado a Israel que sí apoya una ofensiva de precisión en Rafah

EEUU habría dicho en privado a Israel que sí apoya una ofensiva de precisión en Rafah

14.03.2024

Así lo informa el medio estadounidense Politico, citando a funcionarios del país norteamericano que hablaron bajo condición de anonimato, mientras Tel Aviv se alista para iniciar nuevos ataques en el sur de Gaza, según lo han dicho desde el Gobierno de Netanyahu. Sin embargo, hace unos días, el propio Biden dijo que Israel no debe cruzar "la línea roja" de seguir adelante con una ofensiva sin que haya un plan verdadero de proteger a la población civil palestina. Incluso el mandatario norteamericano criticó que Netanyahu no hiciera lo posible para evitar muertes inocentes en Gaza. Los funcionaros consultados por Politico dijeron que Washington está dispuesto a apoyar más una misión antiterrorista que una "guerra total", ya que eso reduciría considerablemente la muerte de civiles, al tiempo que afectaría la estructura del movimiento palestino Hamás, que atacó de manera sorpresivamente a Israel el pasado 7 de octubre, dejando unos 1.200 muertos y cientos de rehenes tomados. Lo que Estados Unidos no quiere, según el medio, es que se difundan más "escenas que han agriado la opinión pública sobre la campaña de Israel y la gestión de la guerra por parte de Biden". Actualmente, la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, alberga a alrededor de 1,3 millones de personas que huyeron de los ataques israelíes perpetrados en el norte del territorio costero palestino. Dos funcionarios que hablaron con Politico reconocieron que Tel Aviv apenas se encuentra preparando un supuesto plan de evacuación para poder llevar a cabo sus nuevas ofensivas. Durante meses, la Administración Biden ha presionado a Israel para que diseñen un plan militar que requiera tropas especializadas y más precisas para luchar contra unos 3.000 militantes de Hamás en Rafah.Las diferencias entre Biden y Netanyahu aumentan a medida que la guerra en Gaza continúa y la comunidad internacional pide un alto el fuego, luego de que Washington vetara resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU para lograr una tregua temporal. Hasta el momento, según las autoridades palestinas, ya hay más de 30.000 muertos en la Franja de Gaza.

