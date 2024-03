Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao: conoce la megaobra que une las mayores ciudades de la región | Video

https://sputniknews.lat/20240314/hong-kong-zhuhai-macao-conoce-la-megaobra-que-conecta-las-mayores-ciudades-de-la-region--video-1148926690.html

Aunque se le suele llamar puente, se trata de una combinación de infraestructuras, que incluye túneles subacuáticos y puentes, que conectan a ciudades que se... 14.03.2024, Sputnik Mundo

Sputnik te invita a conocer una de los mayores proyectos de ingeniería civil de la historia.En busca de una conexión vital para la regiónDesde el principio, el objetivo de este proyecto era conectar tres de las ciudades clave de la región: Hong Kong, Zhuhai y Macao. Estas tres urbes comparten los mismos rasgos: son importantes centros financieros y económicos de China, tienen un área pequeña con una gran densidad de población y se encuentran en islas.Además, en el caso de Zhuhai, es un importante centro de comunicaciones que conecta muchas regiones y ciudades, entre ellas Guangzhou y Macao, siendo este último además un gran puerto.Hasta hace poco, la cuestión de cómo conectar a estos tres grandes centros era un problema para China. El hecho es que ambas zonas especiales (Hong Kong y Macao), así como varias grandes aglomeraciones de la región, se encuentran bastante cerca una de otra, pero están separadas por el mar.Debido a ello, millones de personas tenían que gastarse cada día muchas horas en largos desplazamientos y las infraestructuras de transporte estaban sobrecargadas.El nacimiento del proyecto de puente Hong Kong-Zhuhai-MacaoEste problema se planteó por primera vez en los años ochenta y desde entonces se propuso varias veces, pero siempre faltaban recursos, tecnología u otras capacidades para hacer realidad el proyecto del megapuente.Era un proyecto demasiado caro y con demasiados riesgos. En aquel entonces construir un puente de varias decenas de kilómetros a través de una enorme bahía, llena de un tráfico marítimo muy denso, parecía algo casi fantástico. Además, nadie podía calcular el impacto de un objeto de infraestructura tan enorme en el medio ambiente.Para 2003 todos los puntos se habían unido: la tecnología, al menos en teoría, hacía posible completar un proyecto como este; la economía tenía la oportunidad de financiarlo; y la necesidad de la región, en primer lugar Hong Kong y Macao, era obvia. La red de transporte existente apenas podía sostener el creciente tráfico.Pronto, el Gobierno inició un programa de diseño de la vía de transporte que debía conectar Hong Kong, Zhuhai y Macao. En 2008, el presupuesto se estimaba en unos 8.400 millones de dólares.Las obras comenzaron en 2009, cuando se celebró una ceremonia de inicio de trabajos en Zhuhai. La construcción desde el lado de Hong Kong no empezó hasta 2011, ya que durante mucho tiempo se debatió sobre cómo garantizar la seguridad medioambiental.A pesar de todas las dificultades, las obras se llevaron a cabo a un ritmo activo y el proyecto no solo hizo realidad las ideas de los aparentemente fantásticos planes, sino que las superó: ahora el camino se dirigía hacia el sur, conectando los principales destinos casi en línea recta.Debido a ello, se hizo mucho más largo e incluía no solo el puente, sino también islas artificiales y túneles. El proyecto fue increíblemente difícil debido a una multitud de factores. El costo no dejaba de crecer, mientras que los plazos se aplazaban.La fase principal de la construcción del puente se completó en 2016 y el túnel fue completado para el verano de 2017. Oficialmente, la construcción finalizó en febrero de 2018.El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao al detalleEs una construcción de 55 kilómetros de longitud que consta de tres partes: el viaducto principal de 29,6 kilómetros que atraviesa el estuario del río de las Perlas, la conexión de Hong Kong de 12 kilómetros y la ruta del eje de transporte de Zhuhai de 13,4 kilómetros.La estructura más brillante es, por supuesto, el principal y más largo tramo de 30 kilómetros, compuesto por el puente de superficie de unos 23 kilómetros, que al acercarse a Hong Kong se convierte en un largo túnel submarino de 6,7 kilómetros.Uno de los mayores retos de este tramo fue el hecho de que cruza un enorme centro de transporte que siempre está lleno de buques: por aquí pasa toda clase de embarcación, desde yates privados hasta enormes petroleros y portaviones.Había que construir una estructura que atravesara este nudo y al mismo tiempo no supusiera ningún problema para el tráfico. Para resolver este problema, el puente principal recibió tres enormes y altos puentes atirantados, cuya longitud varía de 280 a 460 metros. Cualquier barco moderno podrá navegar bajo estos puentes.La parte del túnel subacuático comienza con una isla artificial al lado de Hong Kong. Este túnel en sí es un milagro de la ingeniería. Situado a una profundidad de 48 metros, está diseñado para ser operado eficazmente en condiciones no sólo de presión del agua y del suelo, sino también de cambios del lecho marino y condiciones climáticas agresivas.A la salida del túnel, en la segunda isla artificial, la carretera vuelve a dirigirse al puente que ya está en la jurisdicción de las autoridades de Hong Kong. Esta parte del camino sobre el agua tiene una longitud de 9,4 km.En el lado occidental se encuentra el igualmente complicado nudo de transporte de Zhuhai. Se trata de una gran isla artificial, en la que el puente principal llega desde el este y, hacia el oeste, hay autopistas que conducen directamente a Zhuhai y Macao.Impacto en la población de la regiónEl puente simplificó enormemente los viajes entre centros regionales: si antes se tardaba 3 horas en ir de Hong Kong a Macao, ahora sólo se tarda 30 minutos.Este puente, así como las nuevas infraestructuras, se convirtieron en una de las bazas de los planes de Pekín para transformar la zona costera y las bahías de esta región en un centro económico aún mayor, parte del cual recibió también el estatus de zona económica libre.

