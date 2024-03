https://sputniknews.lat/20240314/macron-francia-jamas-tomara-la-iniciativa-en-las-hostilidades-en-ucrania-1148959008.html

Macron: "Francia jamás tomará la iniciativa" en las hostilidades en Ucrania

PARÍS (Sputnik) Francia nunca tomará la iniciativa en los combates en Ucrania, declaró el presidente galo, Emmanuel Macron, en una entrevista con la cadena de... 14.03.2024, Sputnik Mundo

El mandatario señaló que el conflicto militar en Ucrania es "una cuestión existencial para Europa y para Francia". Macron también admitió que "la situación en el frente es difícil para Ucrania y la contraofensiva no ha ido como se esperaba". A finales de febrero, el líder francés organizó en París una conferencia sobre Ucrania, en la que participaron casi todos los países miembros de la Unión Europea. Después del evento, Macron anunció que el bloque comunitario acordó crear una "novena coalición para ataques profundos", con el fin de suministrar misiles de mediano y largo alcance a Ucrania.El 26 de febrero, el presidente francés, Emmanuel Macron, abordando la posibilidad de envío de soldados europeos a Ucrania, informó que "no se puede descartar nada". Tras esas declaraciones, Macron fue objeto de críticas a nivel nacional, donde se le llamó "el señor de la guerra". De acuerdo con el instituto de sondeos CSA, el 76% de los franceses está en contra del envío de tropas de Francia a Ucrania.Posteriormente, la mayoría de los miembros de la Unión Europea, entre ellos Alemania, la República Checa y Polonia, aclararon que no tenían tales planes.

