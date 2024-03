https://sputniknews.lat/20240315/amlo-ordena-a-fiscalia-mexicana-investigar-a-implicados-en-asesinato-de-estudiante-de-ayotzinapa-1148982078.html

AMLO ordena a Fiscalía mexicana investigar a implicados en asesinato de estudiante de Ayotzinapa

AMLO ordena a Fiscalía mexicana investigar a implicados en asesinato de estudiante de Ayotzinapa

15.03.2024

"Le hemos pedido a la Fiscalía que investigue a todos, que no haya impunidad para nadie. No somos iguales", aseguró en conferencia desde Baja California Sur, entidad al norte de México.Asimismo, el mandatario mexicano respaldó la decisión de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien el 14 de marzo aceptó las renuncias de los secretarios locales de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, por el homicidio del joven."En el caso del joven que perdió la vida, quisieron y hubo intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad. Y, en efecto, se encontró que era un asesinato y había abuso de autoridad. Ya hay dos detenidos y se busca a otro", apuntó.El 7 de marzo, Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal de Ayotzinapa, recibió un disparo en la cabeza por parte de policías estatales, esto mientras estaba en un módulo de revisión en la carretera Chilpancingo-Tixtla.Según el director del Centro de Defensas de las Víctimas de la Violencia, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, y la madre del joven, Lilia Vianey Gómez, los primeros exámenes periciales descartaron que la víctima estuviese bajo el influjo de enervantes o que haya disparado algún arma contra los elementos policiales.Posteriormente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México abrió una investigación por este homicidio. Y para el 11 de marzo de 2024, el presidente mexicano admitió que lo ocurrido contra el joven fue un "abuso de autoridad".Días más tarde, López Obrador informó que uno de los policías que está relacionado con el asesinato se había fugado, por lo que solicitó que se entregase a las autoridades.

