Canciller venezolano: el Comando Sur de EEUU "amenaza la paz y la estabilidad de la región"

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela criticó el jueves 14 de marzo unas declaraciones de la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, y señaló... 15.03.2024

"Aquí vemos cómo la líder del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, se autoproclama jefa política de la derecha venezolana y comandante de los apellidos que le sirven, apoyando a la ExxonMobil en contra de Venezuela y amenazando de nuevo la paz y estabilidad de nuestra región", indicó el canciller de este país caribeño, Yván Gil en la red social X. El ministro hizo este comentario en alusión a un video de Richardson, en el cual la funcionaria habló sobre la relación con Guyana y resaltó a Georgetown "como un socio muy dispuesto (…) en la región". En las declaraciones, Richardson aseguró que el Comando Sur observa "lo que el régimen de Maduro y Venezuela están haciendo, las acciones que se toman en contra de la democracia con una reclamación injustificada", refiriéndose a la controversia territorial por el territorio del Esequibo. Del mismo modo, la funcionaria estadounidense asevera que "tenemos un plan muy sólido con Guyana y seguimos en ese plan, eso está siendo coordinado con nuestro Gobierno de EEUU", y detalla que "consiste en visitas de personas dentro de mi comando y el compromiso que tenemos, los ejercicios, los intercambios de temas". La administración de Nicolás Maduro denunció en varias ocasiones que las acciones de la ExxonMobil son impulsadas por EEUU en "complicidad" con Guyana. El 22 de enero, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acusó a la petrolera estadounidense de financiar los planes de intento de magnicidio contra Maduro con el fin de apropiarse del territorio Esequibo. Al respecto, Maduro afirmó que la ExxonMobil y al Comando Sur buscan sembrar un conflicto militar en el territorio del Esequibo para "saquear" los recursos energéticos del territorio en disputa. El Gobierno de Guyana decidió licitar bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar y otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de EEUU, TotalEnergies, de Francia, y a SISPRO Inc, de esa nación. En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (Cnooc). Posteriormente, el 14 de diciembre, Maduro y su homólogo guyanés Irfaan Ali, acordaron, en San Vicente y las Granadinas, que Venezuela y Guyana "directa o indirectamente no se amenazarán, ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia". Además, convinieron que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo. En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.

