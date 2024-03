https://sputniknews.lat/20240317/agradezco-a-todos-su-confianza-el-mensaje-de-putin-tras-anunciarse-los-resultados-preliminares-1149029297.html

"Agradezco a todos su confianza": el mensaje de Putin tras anunciarse los resultados preliminares

"Agradezco a todos su confianza": el mensaje de Putin tras anunciarse los resultados preliminares

17.03.2024

"Todos los planes de desarrollo de Rusia se cumplirán con toda seguridad y se alcanzarán los objetivos previstos", dijo Putin tras conocerse los primeros datos electorales, que marcaron un récord de participación (74.22% del padrón) y de apoyo para el presidente ruso, quien todo indica se acercará al 90% de los votos, mejorando sus números de elecciones anteriores."Los resultados electorales son la confianza de los ciudadanos del país y sus esperanzas de que haremos todo según lo previsto. Tenemos muchas tareas por delante, no hay dudas de que estamos consolidados", declaró, agregando que "quien quiera suprimir nuestra voluntad y nuestra conciencia, nadie en la historia lo ha conseguido, no lo ha conseguido ahora y no lo conseguirá jamás".En su discurso, Putin indicó que hay que reforzar la capacidad de defensa y las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y aseguró que hará todo lo posible "para que se cumplan todos los objetivos y se alcancen todas las metas del país. El mandatario ruso recordó también que "las elecciones no son algo formal, los votos de los ciudadanos de Rusia conforman la voluntad unida del pueblo", enfatizando que "la fuente del poder en Rusia es el pueblo", haciendo referencia a una de las cláusulas consagradas en la Carta Magna rusa.El mandatario ruso también se pronunció sobre los resultados obtenidos en las nuevas regiones rusas y en Crimea, sentenciando que el alto apoyo obtenido refleja "que lo estamos haciendo bien y la gente está agradecida"."Pensaba que [los resultados en las nuevas regiones rusas] serían buenos, pero no esperaba que fueran así [de buenos]", agregando que "los habitantes de las nuevas regiones esperan un desarrollo social y económico, y haremos todo lo posible para que sus aspiraciones se hagan realidad".

