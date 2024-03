https://sputniknews.lat/20240316/economia-rusa-fortalecida-por-la-inversion-en-defensa-crece-y-desafia-las-sanciones-occidentales-1149011983.html

Economía rusa, fortalecida por la inversión en defensa, crece y desafía las sanciones occidentales

Economía rusa, fortalecida por la inversión en defensa, crece y desafía las sanciones occidentales

16.03.2024

Según el Doctor Andrei Kolganov, profesor de economía en la Universidad Estatal de Moscú e investigador jefe del Instituto de Economía de la Academia Rusa de Ciencias, varios factores contribuyen al actual boom económico de Rusia.Pese al intento de boicot liderado por EEUU, la mayoría de los países no sólo estaban deseosos de seguir cooperando con Rusia, comentó el investigador, sino que decidieron expandir sus alianzas.La economía rusa también resultó ser más resistente de lo previsto por las potencias occidentales, quienes no tuvieron en cuenta de que Rusia no produce solamente petróleo.Además de poseer prácticamente todas las materias primas que necesita, Rusia tiene una capacidad de procesamiento industrial notable. Esto, junto con sus considerables capacidades de investigación y desarrollo, le permite al país ser prácticamente autosuficiente y no depender de las importaciones, observó Kolganov.El experto añadió que la creciente demanda de materias primas y mano de obra del complejo militar-industrial ruso también contribuye al crecimiento de la economía.El aumento de la fabricación de municiones, por ejemplo, conduce a un aumento en la producción de los metales y productos químicos necesarios para su elaboración, mientras que una fuerza laboral recién contratada crea una demanda adicional de bienes de consumo.La investigación y el desarrollo de nuevos tipos de material militar también aumentan la demanda de materias primas y equipos necesarios para los proyectos asociados, lo que no sólo conduce a un aumento de la producción sino que también ayuda a alcanzar a esta última un mayor nivel tecnológico, explicó el investigador.El estado actual de la economía rusa permite a Moscú aumentar rápidamente sus capacidades militares-industriales si es necesario, dijo Kolganov, quien afirmó que Rusia ahora puede "responder a cualquier desafío".En ese sentido, el analista añadió que "el complejo militar-industrial ruso no es una carga para la economía rusa, sino que actúa como un catalizador para el avance de las industrias relacionadas", dijo.

