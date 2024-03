https://sputniknews.lat/20240318/el-kremlin-califica-de-absoluta-la-victoria-de-putin-en-las-presidenciales-1149036364.html

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin calificó de absoluta la victoria del actual mandatario ruso, Vladímir Putin, en las presidenciales de 2024.

Con el 99,72% del voto escrutado, Vladímir Putin logra un quinto mandato presidencial con un 87,3% de los apoyos. Muy por detrás se quedan sus tres rivales: Nikolái Jaritónov, del Partido Comunista de la Federación de Rusia (KPRF), con el 4,3%; Vladislav Davankov, de Gente Nueva, con el 3,83%; y Leonid Slutski, del Partido Liberal Demócrata de Rusia (LDPR), con el 3,21%. Es "absurdo hablar de "ilegitimidad" de los comicios presidenciales rusos"El Kremlin calificó de "absurdo" catalogar de ilegítimos los votos de más del 87% de los ciudadanos rusos.Kremlin rechaza denuncias de EEUU de que presidenciales rusas no fueron libres ni justasEl portavoz del Kremlin rechazó firmemente las declaraciones de Estados Unidos de que las presidenciales rusas no fueron libres ni justas. Según el vocero, esto es especialmente cierto "teniendo en cuenta que EEUU es, de hecho, un país profundamente involucrado en el conflicto en Ucrania", así como uno que está, consecuentemente, "en guerra" con Rusia. También agregó que no podía esperarse otro tipo de comentarios desde Washington en las presentes circunstancias. Peskov subrayó que el apoyo de la población a Putin quedó marcado con la afluencia récord de votantes que, según la CEC, ascendió al 77,44% del censo.La elección presidencial de 2024 en Rusia fue la primera en que la votación se prolongó por tres días, del 15 al 17 de marzo, e incluyó la opción del voto telemático en una treintena de regiones. Debido a estos factores, en parte, la afluencia a las urnas superó el 74,4%, el resultado más alto en la historia reciente de Rusia.

