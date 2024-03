https://sputniknews.lat/20240318/el-trabajo-dedicado-de-putin-se-suma-a-una-rusia-revitalizada-1149027848.html

El "trabajo dedicado" de Putin se suma a una Rusia revitalizada

Putin comenzó a ascender a la prominencia política rusa durante los tiempos difíciles del país en la década de 1990, cuando la existencia misma de la nación... 18.03.2024, Sputnik Mundo

Las elecciones presidenciales de tres días han concluido en Rusia, donde una abrumadora mayoría de votantes optó por que el actual Vladímir Putin permanezca en el cargo por un nuevo mandato de seis años..El analista recordó el discurso sobre el estado de la nación de Putin ante el parlamento el mes pasado, cuando el presidente ruso habló sobre "el orgullo que los rusos tienen por su país, el orgullo que él tiene por ser un líder ruso, que Rusia es una civilización que debe ser tomada en cuenta". Sin embargo, parece que la gente "no entiende de dónde viene esto", según Ritter."La raíz de toda esta pasión por Rusia proviene de la década de 1990, el momento en que la existencia misma del Estado ruso, del pueblo ruso, de la nación rusa estaba siendo cuestionada. Llegó en las secuelas del colapso de la Unión Soviética. Nació de los tiempos oscuros del fracaso de la perestroika, en los que se vio la táctica fallida del ex líder soviético Mijaíl Gorbachov para la transición de una sociedad comunista a una donde el capitalismo de mercado occidental pudiera prevalecer", explicó Ritter. En ese momento, continuó, "los oligarcas criminales tomaron el poder, secuestraron la economía rusa en nombre de aliados aparentemente occidentales, que no eran verdaderos aliados, sino personas [...] que buscaban dominar a Rusia política y económicamente. Esta fue la década en la que Putin adquirió prominencia política", señaló el exoficial de inteligencia.

