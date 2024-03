https://sputniknews.lat/20240319/billones-de-euros-a-europa-le-auguran-la-quiebra-y-crisis-economica-1149061790.html

Billones de euros: a Europa le auguran la quiebra y crisis económica

Billones de euros: a Europa le auguran la quiebra y crisis económica

Sputnik Mundo

El mayor depositario del mundo, Euroclear, ganó el año pasado 4.400 millones de euros con los activos rusos bloqueados. Los analistas aseguran a Sputnik que... 19.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-19T18:32+0000

2024-03-19T18:32+0000

2024-03-19T18:32+0000

economía

📈 mercados y finanzas

🌍 europa

💬 opinión y análisis

rusia

euroclear

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/13/1149062477_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_4e47ba70dc9c606cdd78a4378f9162be.jpg

Las autoridades de la UE y EEUU han bloqueado activos rusos por un total de 300.000 millones de euros. De ellos, 190 están depositados en el sistema europeo de compensación y liquidación de valores financieros Euroclear. En 2023, el depositario ganó 4.400 millones de euros al invertir los activos congelados de Rusia. Aún no han decidido transferir a Ucrania dichos activos, sin embargo, la UE ha considerado admisible enviar a Kiev el producto de los mismos.Según el Financial Times, esto se hará en julio. Los interlocutores del periódico precisaron que se trata de unos 2.000 o 3.000 millones. Se supone que estos medios serán transferidos primero al presupuesto de la UE y luego se redirigirán a Ucrania. "Bruselas está presionando para que este año se destinen a Ucrania entre 2.000 y 3.000 millones de euros procedentes de los activos rusos bloqueados, acelerando el plan de financiación a medida que disminuye el apoyo financiero de EEUU a Kiev", escribe el medio.Los analistas aseguran que Moscú dará una respuesta proporcionada."El Banco Central puede bloquear o confiscar 33.000 millones de euros de Euroclear depositados en la jurisdicción rusa. En total, el depositario gestiona activos por valor de 37 billones", señala la profesora asociada del Departamento de Finanzas Estatales y Municipales de la Universidad Económica Rusa Plejánov Meri Valilashvili.En sus palabras, es probable que muchos países no pertenecientes a la UE intenten retirar su dinero de Euroclear lo antes posible. Esto debilitará significativamente la estabilidad y fiabilidad del euro como moneda de reserva mundial, añade la economista."Euroclear podría vaciarse totalmente"Como señala Reuters, las consecuencias para el depositario europeo podrían ser muy graves, hasta la quiebra. La agencia cita a un alto funcionario que calcula que los activos bloqueados pueden generar entre 15.000 y 20.000 millones de euros de beneficios después de impuestos de aquí a 2027, en función de los tipos de interés."Hay que dejar una cantidad significativa en Euroclear, porque Euroclear se enfrentará a una oleada de reclamaciones", advierte. En sus palabras, hay que esperar reclamaciones del Banco Central ruso a través de tribunales regionales que no reconocen las sanciones occidentales.El medio agrega que Moscú también exigirá la incautación de los fondos de Euroclear en depositarios de valores de Hong Kong y Dubái. A esto seguirán demandas contra los bancos occidentales que hayan perdido dinero invertido en Rusia, aclara Reuters."La eficacia y la demanda de estructuras como Euroclear estaban vinculadas a una fiabilidad del 100%. Si, como resulta, es posible 'congelar' activos de forma tan voluntarista, ¿en qué consiste la fiabilidad? Esta pregunta se la hacen no solo los rusos, sino también otros usuarios del depositario", destaca al respecto el director ejecutivo de la Economía del Crecimiento Antón Sviridenko.Es posible que el depositario se quede sin capital y el Banco Central belga tenga que revocar su licencia. En opinión de los economistas, esto ya supone una amenaza para la estabilidad financiera de la UE.La propia Euroclear cree que las reservas serán suficientes. Los expertos también señalan que una sentencia judicial por sí sola no es suficiente. Para confiscar los activos de Euroclear en otras jurisdicciones sería necesario un procedimiento de reconocimiento de la decisión judicial correspondiente. Esto se prolongaría durante años con resultados impredecibles, añade el investigador del Centro Ruso de Competencia y Análisis de Normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de la Academia Presidencial Iván Ermojin. No obstante, desde la Comisión Europea consideran que los elevados riesgos de Euroclear son reales. Es evidente que la confianza en el depositario, en los mercados europeos y en el euro como moneda, se verá permanentemente afectada. Dada la magnitud de las consecuencias, las autoridades aún no tienen prisa. La situación volverá a debatirse los días 21 y 22 de marzo en la cumbre de la UE.Desde Rusia catalogaron de "robo descarado" la congelación de las inversiones rusas en la UE porque violaban todas las reglas y normas del derecho internacional. El Banco Central Europeo advirtió antes a Bruselas que el uso de los activos rusos congelados para financiar a Kiev podría conllevar riesgos a la reputación del euro a largo plazo e instó a mirar más allá de este conflicto y buscar otras formas de financiación.

https://sputniknews.lat/20240215/confiscar-activos-rusos-es-un-acto-de-guerra-economica-advierte-senador-estadounidense-1148260191.html

https://sputniknews.lat/20240315/occidente-pierde-oro-bancos-centrales-mundiales-seguiran-retirandolo-de-los-depositos-occidentales-1148971159.html

https://sputniknews.lat/20240229/occidente-pretende-confiscar-activos-de-rusia-para-prolongar-indefinidamente-conflicto-de-ucrania-1148636116.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, 🌍 europa, 💬 opinión y análisis, rusia, euroclear, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia