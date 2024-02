https://sputniknews.lat/20240229/occidente-pretende-confiscar-activos-de-rusia-para-prolongar-indefinidamente-conflicto-de-ucrania-1148636116.html

"Occidente pretende confiscar activos de Rusia para prolongar indefinidamente conflicto de Ucrania"

"Occidente pretende confiscar activos de Rusia para prolongar indefinidamente conflicto de Ucrania"

Cualquier incautación socavará la fe mundial que queda en el sistema financiero dirigido por Estados Unidos y centrado en Occidente, advierte un 'think tank'

El 27 de febrero, la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, instó a las economías industrializadas del G7 a encontrar la manera de "desbloquear el valor" de los activos rusos congelados "para apoyar la resistencia continuada y la reconstrucción a largo plazo de Ucrania".La UE, los países del G7 y Australia han congelado alrededor de 300.000 millones de dólares en activos rusos desde el inicio de la operación militar especial, de los cuales más de dos tercios se encuentran en la Unión Europea.Yellen hizo eco el 28 de febrero del asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien afirmó: "Todavía necesitamos más autoridades legislativas del Congreso para que el Presidente pueda actuar en ese sentido [de desbloquear activos]", en una referencia a la Ley de Reconstrucción de la Prosperidad Económica y Oportunidades (REPO, por sus siglas en inglés) para los ucranianos y que fue propuesta a mediados de junio de 2023 por un grupo de legisladores estadounidenses.La Ley REPO prevé confiscar los activos que sean propiedad directa o indirecta del gobierno ruso, el Banco Central o el Fondo Ruso de Inversión Directa.La legislación propone crear un Fondo de Apoyo a Ucrania compuesto por activos rusos inmovilizados en Estados Unidos y también ofrece formar un Fondo Común para Ucrania que utilizaría los activos del Fondo de Apoyo a Ucrania nacional y las contribuciones de los aliados de Estados Unidos —que también confiscarían activos soberanos rusos— para la reconstrucción de Ucrania.Este vago cambio de enfoque se produce en un momento en el que la administración Biden lucha por conseguir que el Congreso estadounidense apruebe la ayuda militar de 60.000 millones de dólares a Ucrania. Los republicanos de la Cámara de Representantes se han opuesto hasta ahora a aprobar el proyecto de ley en medio de la creciente fatiga de Ucrania en la sociedad estadounidense.Además, el renovado esfuerzo por confiscar los activos de Rusia para, potencialmente, armar a Ucrania no tiene en cuenta la voluntad del pueblo estadounidense ni de otros países del G7, que abogan cada vez más por las negociaciones en lugar de una mayor militarización.Una encuesta realizada en febrero por Harris Poll y el Instituto Quincy indicaba que aproximadamente el 70% de los estadounidenses quieren que la administración Biden "empuje a Ucrania hacia una paz negociada con Rusia lo antes posible".Del mismo modo, una encuesta a escala de la UE ha indicado recientemente que apenas el 10% de los europeos cree que Ucrania puede derrotar a Rusia, y consideran que algún tipo de "acuerdo de compromiso" es la salida más probable.El esfuerzo por apoderarse de los activos de Rusia para apoyar a la resistencia de Ucrania también coincidió con la idea del presidente francés Emmanuel Macron de enviar tropas de la OTAN a Ucrania. Y es que, aunque se sabe que las operaciones especiales occidentales, los espías y las tropas y consultores de la OTAN han estado participando encubiertamente en el conflicto de Ucrania durante mucho tiempo, hacerlo oficial y mejorar el esfuerzo abriría la puerta a un conflicto directo con Rusia, han advertido los observadores internacionales.La confiscación de los activos rusos será un bumeránMientras tanto, la mera idea de confiscar los activos congelados de Rusia está plagada de graves riesgos para el sistema financiero centrado en Occidente, concluyó el think tank con sede en Washington DC.El senador estadounidense Rand Paul publicó un artículo de opinión para QI en donde argumentaba que la medida sería un "error garrafal".Paul continuó diciendo que Moscú ya había señalado que tomaría represalias "en la misma medida" si se confiscaran sus activos, lo que llevó a los comentaristas a sugerir que confiscaría alrededor de 300.000 millones de dólares en activos occidentales bajo jurisdicción rusa.Además, la confiscación de activos de un país con el que Estados Unidos no está en guerra sentaría un "precedente desestabilizador", pues convencería a otras naciones de que no se puede confiar en EEUU como "garante de la economía mundial".Según Paul, "tres décadas de repetidos desastres en política exterior demuestran que el establishment de la política exterior de Washington está muy roto". Y agregó: "En un mundo multipolar, Washington ya no puede esperar actuar con impunidad".

