China aboga por convocar conferencia sobre Ucrania con asistencia de todas las partes

China aboga por convocar conferencia sobre Ucrania con asistencia de todas las partes

PEKÍN (Sputnik) — China mantiene una posición objetiva sobre la crisis ucraniana y apoya la idea de convocar una conferencia internacional en la que participen...

El portal Politico, al citar a unos funcionarios, comunicó el 18 de marzo que China podría boicotear las futuras negociaciones de paz sobre Ucrania si Rusia no está presente allí. Añadió que "China apoya la convocatoria oportuna de una conferencia internacional, que reconozcan tanto Rusia como Ucrania y en la que se garantice la participación equitativa de todas las partes y se debatan de modo imparcial todas las iniciativas de paz". Anteriormente, South China Morning Post escribió que China y Suiza insisten en la necesidad de invitar a Rusia a participar en la cumbre sobre Ucrania, que se prevé celebrar en Suiza, señalando que tanto Berna como Pekín evalúan de irreal la celebración de las negociaciones sin la participación de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró en su tiempo que Moscú, al edificar las relaciones bilaterales, considera que Berna abandonó los principios de neutralidad y apoya a Kiev. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, dijo en febrero pasado que Suiza, a juicio de Moscú, ha agotado su potencial de intermediario honesto en la solución de conflictos. En marzo, Zajárova anunció que Rusia no planea participar en la conferencia sobre Ucrania en Suiza, aunque reciba una invitación oficial. Moscú ha manifestado más de una vez su disposición a retomar las negociaciones con Kiev, condicionando la vuelta al diálogo a la anulación del decreto ucraniano que impide dialogar con Rusia, una postura a la que Occidente ha sido indiferente. El Kremlin ha señalado que actualmente no existen premisas para una solución pacífica en Ucrania y enfatiza que la prioridad de Rusia es alcanzar los objetivos de su operación militar, los cuales, por el momento, solo pueden lograrse por medios militares. Según el Kremlin, el retorno a la paz en Ucrania requiere el reconocimiento de las "nuevas realidades". El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que, si Ucrania quiere iniciar un proceso negociador, debe anular su decreto que prohíbe sostener negociaciones con Rusia, así como subrayó que Moscú nunca se pronunció en contra de zanjar el conflicto en Ucrania usando medios pacíficos. Entrevistado por el periodista estadounidense Tucker Carlson, Putin dijo que Ucrania tomó la decisión de negarse a sostener negociaciones con Rusia por indicación de Washington y que ahora Estados Unidos debe corregir ese error.

